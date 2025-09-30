Roca Rey, baja confirmada en la feria taurina del Pilar

La ausencia de Andrés Roca Rey –hecha pública el pasado lunes mediante un comunicado– afecta de modo determinante a la cartelería de la feria taurina del Pilar 2025 que comienza el próximo sábado día 4 de octubre.

El torero peruano da por finalizada su temporada para recuperarse de las lesiones que ha venido arrastrando durante todo el año (una hernia detectada en 2019 a la que se suman lesiones en el hombro, el tobillo, el tendón de Aquiles y varias costillas). Así, su participación en el cartel del sábado día 11 con prácticamente la totalidad del aforo ya vendido requerirá de un sustituto a la altura que acompañe a Alejandro Talavante y al torero de la empresa, Tristán Barroso.

Además de dicha notabilísima ausencia hay que anotar sensibles bajas como la de Manzanares, incluido en la alternavita del zaragozano Cristiano Torres junto a Morante de la Puebla; la de Rafael Rubio ‘Rafaelillo’ quien no ha podido recuperarse totalmente del tremendo percance sufrido en la pasada feria de San Fermín y la de Antonio Ferrera (rotura del tendón de Aquiles) lo que deja el cartel de la corrida concurso de ganaderías abierta a dos sustituciones. También en el plano ganadero fue reemplazado el toro anunciado inicialmente de Murteira Grave por otro de Julio de la Puerta en esta corrida de concurso.

En cuanto a los novilleros, el percance del aragonés Daniel Artazos en Málaga obligó de principio a su reemplazo por Mario Vilau; ahora, la cornada gravísima sufrida por Julio Norte requiere de otro novillero que ocupe su puesto al igual que la comprometida comparecencia de Joselito de Córdoba. Afortunadamente, en casa tenemos novilleros como Ignacio Boné (una oreja en Peralta ante novillos de Raso del Portillo) que pueden ocupar alguno de esos puestos.

Falta por conocer cual será la política de la empresa, si esperar al último minuto para anunciar a los toreros o hacerlo antes de comience el ciclo el próximo sábado día 4 de octubre.