¿Cuándo repasará Iván Ferreiro en Zaragoza sus 35 años de carrera?

El músico gallego Iván Ferreiro celebrará el año que viene 35 años de carrera con 'Hoy x Ayer', una gira con la que repasará en 10 ciudades españolas, entre ellas Zaragoza, el 27 de junio, las canciones más emblemáticas de su repertorio, desde Los Piratas hasta la actualidad.

Ferreiro, una de las voces más reconocidas del panorama indie en España, fue durante trece años el cantante, líder y principal compositor del grupo Los Piratas, que editaron cinco elepés antes de su separación, en 2004. En abril de 2005 publicó 'Canciones para el tiempo y la distancia', un primer trabajo en solitario que contiene un himno del género como es 'Turnedo', al que siguieron seis discos más hasta la salida de 'Trinchera Pop' (2023), su último álbum hasta la fecha.

Las fechas de la gira

'Hoy x Ayer' comenzará el 8 de mayo de 2026 en el Bilbao Arena, y al día siguiente llegará al Coliseum de La Coruña, antes de aterrizar el 14 de mayo en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 23 de mayo en el Gijón Arena. El 29 de mayo, Ferreiro actuará en la Plaza de Toros de Murcia, el 30 de mayo en los Jardines de Viveros de València y el 6 de junio en el Cartuja Center Cite de Sevilla.

El artista dará los últimos conciertos de la gira el 20 de junio en el Enjoy! Multiusos de Salamanca y el 27 de junio en la Multiusos de Zaragoza, antes de cerrar este 'Hoy x Ayer' en el Movistar Arena de Madrid el 20 de septiembre de 2026.

Aprovechando el anuncio de la gira, Ferreiro ha regrabado el clásico 'Hoy por ayer', un tema originario de Los Piratas y que interpretará en estos conciertos junto a los grandes éxitos de una carrera con 35 años de trayectoria ya.

Grabado en La Casamurada, el estudio que tiene en Banyeres del Penedès (Tarragona) el bajista de Lax'n'Busto, Jesús Rovira, Iván Ferreiro contó para la grabación con Xavi Molero a la batería, Amaro Ferreiro y Emilio Saiz a las guitarras, Ricky Falkner al bajo y Pablo Novoa a los teclados. Esta banda, a la que también se unirá el multinstrumentalista Sergio M. Puga, será la que le acompañe en la gira.

El video fue rodado por Elsabeth Produccions, y es una versión en directo, sin efectos ni artificios, como serán las interpretaciones durante la gira.