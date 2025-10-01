Los ocho mejores talentos jóvenes de la improvisación literaria se enfrentan en la gran final de LuchaLibro
La gala se celebrará el viernes 3 de octubre (18.00 horas) en el Patio de la Infanta de Zaragoza ante 300 espectadores
Abril Luna, Airaz de Parolas, El Confabulador, Erilaz, Katerina Bogdanova, Macca, Marea Vesper y Mariachi Bandolero competirán este viernes, 3 de octubre, por el cinturón de campeón de LuchaLibro juvenil y la publicación de un libro. La tercera edición de este campeonato de improvisación literaria que organiza la asociación aragonesa Atrapavientos, Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2022, con la colaboración de Fundación Ibercaja, el Ministerio de Cultura y la editorial Raspabook, se disputará en el Patio de la Infanta de Zaragoza tras un proceso de selección de los ocho mejores relatos escritos por jóvenes de entre 14 y 25 años.
Procedentes de Barcelona, Beriáin (Navarra), Sopelana (Vizcaya), Valencia, Valladolid y Zaragoza, han logrado la clasificación entre más de un centenar de aspirantes de toda España, y el viernes, a partir de las 18.00 horas, deberán demostrar que «sus palabras son más fuertes que sus puños», el lema de LuchaLibro, en tres rondas eliminatorias (cuartos de final, semifinal y final) que determinarán quién toma el relevo de Un Perro Andaluz, vencedor en la edición de 2024.
En cada ronda, cada participante dispondrá de cinco minutos para crear historias a partir de tres palabras que conocerán justo antes de la puesta en marcha del cronómetro. El jurado compuesto por los periodistas Pablo Ferrer y Javier Vázquez y por la bibliotecaria Silvia Ruberte decidirá quién supera cada fase hasta proclamar al vencedor, que recibirá de manos de Un Perro Andaluz el cinturón que lo acredita. El gran premio es la publicación de un libro con la editorial Raspabook.
- Interior deberá indemnizar con 560.000 euros a los familiares de los dos guardias civiles asesinados por Igor El Ruso
- El gigante Ontime negocia la compra de la aragonesa Marcotran a través de un 'colaborador
- El Gobierno rechaza ceder suelos a la DGA para 2.000 viviendas públicas en Zaragoza y judicializa un solar del Actur
- El joven sin hogar fallecido en Zaragoza tenía una orden de expulsión por un delito grave
- Los detalles del nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza: un tren elevado, una decena de conciertos y los Pinares de Venecia 'como atractivo
- La titularidad de Andrada en el Real Zaragoza y el pago de justos por pecadores con Adri Rodríguez
- El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas 'para especular
- La vivienda sigue disparada: estos son los barrios de Zaragoza donde más suben los precios