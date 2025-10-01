Los ocho mejores talentos jóvenes de la improvisación literaria se enfrentan en la gran final de LuchaLibro

Abril Luna, Airaz de Parolas, El Confabulador, Erilaz, Katerina Bogdanova, Macca, Marea Vesper y Mariachi Bandolero competirán este viernes, 3 de octubre, por el cinturón de campeón de LuchaLibro juvenil y la publicación de un libro. La tercera edición de este campeonato de improvisación literaria que organiza la asociación aragonesa Atrapavientos, Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2022, con la colaboración de Fundación Ibercaja, el Ministerio de Cultura y la editorial Raspabook, se disputará en el Patio de la Infanta de Zaragoza tras un proceso de selección de los ocho mejores relatos escritos por jóvenes de entre 14 y 25 años.

Procedentes de Barcelona, Beriáin (Navarra), Sopelana (Vizcaya), Valencia, Valladolid y Zaragoza, han logrado la clasificación entre más de un centenar de aspirantes de toda España, y el viernes, a partir de las 18.00 horas, deberán demostrar que «sus palabras son más fuertes que sus puños», el lema de LuchaLibro, en tres rondas eliminatorias (cuartos de final, semifinal y final) que determinarán quién toma el relevo de Un Perro Andaluz, vencedor en la edición de 2024.

En cada ronda, cada participante dispondrá de cinco minutos para crear historias a partir de tres palabras que conocerán justo antes de la puesta en marcha del cronómetro. El jurado compuesto por los periodistas Pablo Ferrer y Javier Vázquez y por la bibliotecaria Silvia Ruberte decidirá quién supera cada fase hasta proclamar al vencedor, que recibirá de manos de Un Perro Andaluz el cinturón que lo acredita. El gran premio es la publicación de un libro con la editorial Raspabook.