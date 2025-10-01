Zaragoza recibe a una estrella de la música urbana para 'Lo mismo de la otra vez'

Tras su concierto del año pasado en el Espacio Zity de las Fiestas del Pilar, Mora regresa este jueves (21.00 horas) a Zaragoza, en esta ocasión al pabellón Príncipe Felipe, para presentar su nuevo disco ante los miles de seguidores zaragozanos que esperan con ganas el espectáculo del cantante de música urbana.

Mora reivindica que sigue haciendo ‘Lo mismo de siempre’ -título de su nuevo disco, con tono sarcástico, donde se burla de aquellos que le decían que siempre hacía lo mismo en la música- mientras presenta en directo uno de los lanzamientos más completos a nivel sonoro de su carrera. “Yo no escogí esta vida, a mí me hizo la gente / Y por eso aquí estoy, otra vez, con lo mismo de siempre”, canta sobre una melodía de sintetizador en el tema que abre el álbum y que está inaugurando los conciertos de esta gira.

¿De dónde viene Mora?

Mora, cuyo nombre real es Gabriel Mora Quintero, es un cantante, compositor y productor puertorriqueño nacido en 1996 en Bayamón. Desde sus inicios, se destacó por su talento como escritor, colaborando con importantes figuras de la música urbana como Bad Bunny, lo que le permitió ganarse un espacio en la industria musical.

Con el tiempo, Mora decidió emprender su camino como solista, consolidando una propuesta sonora distinta dentro del reggaetón. Su música combina ritmos urbanos como el reggaetón y el trap con atmósferas más melancólicas y letras introspectivas, lo que le ha dado una identidad única. Temas como 'Volando', 'La Inocente' y 'Reina' han sido clave en su carrera, mostrando su capacidad para conectar con el público a través de la emoción y la originalidad.

En 2021 publicó su primer álbum, 'Primer día de clases', una carta de presentación que lo situó en el mapa urbano. Un año después, Microdosis confirmó que Mora no era una promesa pasajera: con sonidos más arriesgados y letras cargadas de melancolía y deseo, el disco fue aplaudido por la crítica y el público. Le siguieron 'Paraíso' (2022) y 'Estrella' (2023), donde se atrevió a expandir su paleta musical hacia la electrónica, el house y el pop urbano, consolidando su sello personal.

Con apenas treinta años, Mora ya forma parte de la primera línea del género. Sus canciones acumulan millones de reproducciones en plataformas, y su nombre aparece en los principales carteles de festivales latinos. Sin embargo, más allá de los números, lo que lo distingue es la capacidad de fusionar lo comercial con lo alternativo, lo inmediato con lo íntimo, creando un lenguaje propio dentro del reguetón.

Nueva generación del género urbano

Además de su voz característica, Mora se distingue por arriesgarse musicalmente, apostando por sonidos más alternativos y producciones elaboradas. Esto lo ha convertido en una de las figuras más influyentes de la nueva generación del género urbano. Su autenticidad, tanto en lo artístico como en lo personal, le ha ganado el respeto de la crítica y de una base de fans en constante crecimiento.

Aunque se espera una buena entrada todavía hay localidades disponibles tanto en pista (55 euros más gastos de gestión) como en grada (44 euros más gastos de gestión) que se pueden comprar a través de la web de la promotora.