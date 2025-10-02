Crónica de Mora en Zaragoza: El triunfo de 'lo mismo de siempre'

Cuando en el reloj marcaba las 21.00, muchas de las luces del pabellón se han apagado y matemáticamente las de los móviles se han encendido y los brazos se han levantado. Lo mismo de siempre. Aun ha tardado 20 minutos más en comenzar el concierto, pero cuando se oían gritos y el bulo de que ya salía el artista a cantar, todo se revolucionaba. Lo mismo de siempre. Mora, puertorriqueño (si es que usted no conoce aún sus andanzas musicales), ha enloquecido esta noche a un público joven en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Más de 7.000 personas han acudido a la llamada de uno de los tótems actuales de la música urbana. Lo mismo de siempre, como en toda su gira mundial.

Mora ha llegado a Zaragoza con su 'Lo mismo de la otra vez Tour' (su último disco se titula 'Lo mismo de siempre') y lo ha hecho con un potente juego de luces y escenografía digital y, de vez en cuando, un cuerpo de baile formado por seis mujeres. Nada más. ¿Lo mismo de siempre? De siempre, no, pero en los últimos tiempos con la música urbana (en todas sus vertientes nominales) ganando posiciones se está haciendo hasta normal ver a un artista ofreciendo un 'show' sin músicos.

Un 'set list' similar a la gira

Sí ha sido lo mismo de siempre prácticamente el 'set list' que ha ido desarrollando el artista a lo largo de su gira. Ha empezado con una reivindicación a su manera peculiar, 'Lo mismo de siempre' para proseguir con 'Bandida', 'Aurora' (entre el delirio colectivo con todo el mundo en pie bailando, 'perreando' y, sobre todo, gritando), 'Tema de Jory' y 'Paquete'. Vamos, lo mismo de siempre si hablamos de las reacciones de un público en el que se podía ver desde estadounidenses hasta mexicanos, colombianos, ecuatorianos y puertorriqueños, además de, obviamente, españoles.

Mora enloquece el Príncipe Felipe de Zaragoza con 'Lo mismo de la otra vez' / Miguel Ángel Gracia

No es Mora artista de mucho hablar pero sí se ha querido dirigir al público aragonés en una primera alocución: "Zaragoza, ¿cómo se encuentran la noche de hoy? ¿Cuántos vinieron a pasarla bien cabrón?". Y, aunque la respuesta era lógica, la competición por ver quién lo decía más alto también había empezado. Ya saben, lo mismo de siempre.

Lo que no es discutible es que el poder de atracción de Mora es indescriptible, que convence y de qué forma al público joven y si es lo mismo de siempre o no ya es debatible pero el triunfo de la fórmula y de su forma de entender la música no hay nadie que lo pueda rebatir. No ha llenado el Príncipe Felipe, eso es una realidad, pero apenas han faltado unas entradas para alcanzar el 'sold out' y no hay que perder de vista el hecho irrefutable, pocos (y han pasado unos cuantos en los últimos años por este recinto) han conseguido esa comunión con la gente y el público. ¿Lo mismo de siempre? Lo que querrían muchos artistas.