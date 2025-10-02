Enrique Radigales reflexiona sobre los límites entre lo analógico y lo digital en su nueva exposición

El artista zaragozano Enrique Radigales (1970) reflexiona sobre los límites entre lo analógico y lo digital en la exposición ‘Limbo’, que puede visitarse hasta el 8 de diciembre en la sala 00 del Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos (IAACC) Pablo Serrano de Zaragoza.

En la presentación de la muestra, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha afirmado que la exposición “nos sumerge en una de las líneas fundamentales de actividad del Pablo Serrano”. “El museo conserva el germen de la modernidad de las artes plásticas en España y guarda también la cadena cultural que lleva desde esos grandes maestros hasta la contemporaneidad, y trabajamos muy intensamente en mantener viva esa cadena cultural”.

El Pablo Serrano abre sus espacios “a las creaciones culturales contemporáneas actuales”, demostrando que las artes plásticas aragonesas “siguen abriendo nuevos caminos expresivos en las artes plásticas españolas”, ha manifestado el director general.

Recursos estéticos y expresivos

La exposición de Enrique Radigales utiliza “un número importantísimo de recursos estéticos y expresivos”, por lo que es el visitante el que “debe intentar confirmar la impresión que le causa, exige ese compromiso del espectador para vivir la experiencia que le ofrece la exposición”, ha destacado Olloqui.

El director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón, ha comentado que este ha sido un proyecto “intensamente anhelado por ambas partes”, mientras que el artista, Enrique Radigales, ha recordado que hace tres años la comisaria Nerea Ubieto le propuso realizar esta exposición “con tintes retrospectivos” en el Serrano.

Una de las obras que se puede contemplar en la exposición. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Comisariada por Nerea Ubieto, la exposición está concebida específicamente para las salas del IAACC Pablo Serrano, y reúne obras recientes y piezas claves en la trayectoria del artista. La muestra se adentra en un territorio fronterizo entre lo analógico y lo digital, la memoria y el olvido, lo natural y lo tecnológico.

“Mi generación está llena de contradicciones, nacimos analógicos y tuvimos que adaptarnos a lo digital y en ese camino nos han ocurrido muchas cosas, por eso nos encontramos revueltos en esas dos esferas de realidad”, ha observado el artista, indicando que la exposición “habla de esas contradicciones personales y, según las capas de lectura de las piezas, el espectador se convierte también en parte activa” de la muestra.

Diálogo de paisajes

'Limbo’ reúne obras que materializan lo digital, cruzando tecnología, arqueología de la imagen y territorio. La exposición pone en diálogo el paisaje sonoro y físico de los centros de datos con el paisaje emocional de sus contenidos, invitando a pensar usos, gastos y responsabilidades asociados a la infraestructura de la información.

El artista plantea en ‘Limbo’ una reflexión sobre los límites y cruces entre lo analógico y lo digital, la reinterpretación de la pintura expandida, el pensamiento tentacular sobre el paisaje, la sonoridad o la experimentación con la técnica. ‘Limbo’ es un espacio de resistencia creativa. Radigales convierte el museo en un lugar donde lo que parecía perdido regresa transformado.

La exposición ofrece al visitante una experiencia que oscila entre la nostalgia y la crítica. En total, el artista expone 22 obras, articuladas en instalaciones, esculturas y objetos, fotografías y vídeo.