Zaragoza inaugura una exposición de Héroes del Silencio: de la recreación de su local de ensayo a fotos inéditas

Muchos fans de Héroes del Silencio podían pensar que ya lo habían visto todo de su banda preferida, pero el universo Héroes sigue generando nuevos mundos casi 30 años después de la disolución del grupo. Buena muestra de ello es la exposición que se ha inaugurado este jueves en el Centro de Historias de Zaragoza, una completa muestra que incluye entre otras cosas una recreación de su local de ensayo, recuerdos personales e instrumentos originales de los propios héroes, vestuario utilizado en las giras y fotografías nunca vistas.

Héroes. Fans y rock&roll, que se podrá visitar hasta el próximo 8 de marzo, propone un viaje por todo el microcosmos creado en torno a la banda zaragozana y representa un homenaje tanto a los integrantes del grupo como a sus fieles seguidores. «El objetivo es doble. Por un lado se trata de rendir tributo a una banda que llevó el nombre de Zaragoza por medio mundo, pero sobre todo se busca homenajear a los fans, que son realmente los protagonistas de la exposición y los que siguen extendiendo el fenómeno Héroes tantos años después de su separación», ha explicado Fernando Piró, comisario de la muestra.

Así, gran parte del discurso expositivo de la muestra gira en torno a esa enorme comunidad de fans, incluidos los que ni habían nacido cuando se disolvieron en 1996 y los que incluso no los pudieron ver en su gira de reencuentro de 2007. En este sentido, la exposición trata de buscar respuestas a preguntas que quizá nunca encuentren explicación. ¿Cómo pudieron conseguir tantos seguidores y en tantos países con solo cuatro discos de estudio?, ¿cómo es posible que este fenómeno fan siga desarrollándose tantos años después?

La muestra reúne instrumentos y vestuario original de la banda. / Javier Cebollada / Efe

Joaquín Cardiel y Pedro Andreu (bajista y batería de Héroes) han intentado responder a estas cuestiones este jueves en la inauguración de la exposición. «Lo que perdura al final de todo es la música, que ha llegado al corazón de mucha gente y ha calado en diferentes generaciones. Sencillamente, despertamos en todos ellos un sentimiento que nosotros hemos tenido hacia otras bandas», ha indicado Cardiel. Andreu, por su parte, ha reconocido que este fenómeno «no se da todos los días», pero ha incidido en que la respuesta está en la música en sí misma. «Culparemos mucho a la música y también al talento y los cojones que le hemos puesto», ha indicado Andreu, que ha subrayado que es «un orgullo» que su ciudad rinda este tributo a la banda y a sus fans.

La exposición echa a andar con un video inédito de un concierto de 1996 en el Palacio de los Deportes de Madrid en una primera sala en la que también se visibiliza los cientos de bandas tributo que mantienen el legado de Héroes por medio mundo. Después comienza un viaje emocional con paradas en pequeños tesoros cedidos por sus fans (una carpeta de 1993 forrada del universo Héroes, cartas de seguidores, un pedal de guitarra de Bunbury, una toalla utilizada por Andreu en un concierto...), así como otros objetos que han prestado los propios Héroes: guitarras de JuanValdivia, la ropa que llevaron en diferentes giras, baquetas de Andreu, un bajo de Cardiel, un manuscrito original de la letra de Mar adentro con caligrafía de Bunbury y hasta una recreación de su local de ensayo de la calle Félix Rodríguez de la Fuente.

«Al final es una especie de recorrido por la historia del grupo... Visitarla ha sido bastante emotivo porque ha pasado tiempo y los recuerdos florecen y ponen los pelos de punta», ha reconocido Cardiel tras visitar la exposición.

Por supuesto, la muestra está repleta de fotografías (algunas de ellas inéditas) y varias curiosidades, como un video con cientos de tatuajes de sus fans con símbolos de la banda o unas monedas mexicanas de curso legal con su iconografía. Tan solo dos pinceladas de hasta dónde ha llegado el fenómeno fan de una banda que traspasó fronteras cantando en español.

Joaquín Cardiel, Pedro Andreu y el comisario de la muestra, Fernando Piró, este jueves en el Centro de Historias. / Javier Cebollada / Efe

Por cierto, la propia muestra también ha movilizado a sus seguidores, que este jueves han llegado a Zaragoza desde Madrid, Barcelona, San Sebastián o Ribaforada. Desde esta localidad navarra había venido precisamente Sergio Goñi, presente también en la inauguración: «Hemos quedado a comer bastantes seguidres de todo el país y luego vendremos a ver la exposición. Los más fieles no se la querían perder».

En cualquier caso, hasta el 8 de marzo hay tiempo más que suficiente para sumergirse en el universo de Héroes del Silencio y todo el que quiera puede reservar visita guiada en el teléfono 976 78 18 85.