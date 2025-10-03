Eduardo Noriega: "En Zaragoza me dieron un susto que me duró años en el cuerpo"

Eduardo Noriega y Blanca Suárez protagonizan ‘Parecido a un asesinato', la película dirigida por Antonio Hernández basada en una novela del escritor aragonés Juan Bolea que llega este viernes a las salas de cine.

Los dos protagonistas visitaron ayer jueves el programa de David Broncano, ‘La revuelta’, para hablar de la producción y en la entrevista hubo tiempo para contar anécdotas de su vida como suele ser habitual en el programa.

Ahí fue cuando Eduardo Noriega ha confesado que el mayor susto de su vida se lo llevó en Zaragoza donde rodaba con Miguel Ángel Lamata la película ‘Nuestros amantes’: “Me dieron un susto en Zaragoza que me duró años en el cuerpo”, ha empezado narrando el actor, que enseguida señaló a la culpable, Michelle Jenner.

Séptima planta del hotel

“Nos despedimos y ella se fue con una amiga. A los 20 minutos, a la una de la mañana subí en el ascensor a la séptima planta del hotel, salí y vi dos seres en el pasillo tal cual las hermanas de ‘El resplandor’ y durante dos segundos, hasta que caí que era ella porque estaban maquilladas, producidas e irreconocible, me cagué vivo. Hay profesionales de los sustos, ¿eh?”, ha señalado el actor que había comenzado la anécdota señalando que recibir algún susto le gustaba.

Las redes sociales de ‘La revuelta’ han compartido la anécdota con la frase: “Esperamos a Michelle Jenner para confirmar la versión, que a esas horas volviendo al hotel uno puede ver muchas cosas”.