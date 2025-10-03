Historia y arte se dan la mano en el Paraninfo: el linaje de la Casa de Villahermosa protagoniza una exposición

El Paraninfo de la Universidad de Zaragoza se sumerge hasta el próximo 10 de enero en la historia de uno de los linajes nobiliarios más relevantes de Aragón: la Casa de Villahermosa. Lo hace además a través de 15 lienzos de Rafael Pertús restaurados para la ocasión y que no se exhibían juntos desde 1905. Esta serie pictórica, una de las más importantes del barroco aragonés, es la protagonista principal de la exposición 'Teatro y pintura. Aragón y el ducado de Villahermosa', que se inaugura este viernes a las 19.00 horas en las salas Goya y Saura del Paraninfo.

La muestra es uno de los primeros ejemplos de la nueva apuesta de la Universidad de Zaragoza de impulsar exposiciones basadas en investigaciones de sus profesores. En este caso, el estudio y el trabajo realizado durante años por Carmen Morte, catedrática de Historia del Arte, ha sido fundamental para construir la muestra. De hecho, ella es la comisaria de la misma y ha sido la encargada de presentarla ante la prensa: "Estas 15 obras fueron encargadas por Francisco de Gurrea y Aragón, conde de Luna, como parte de un ambicioso proyecto artístico y teatral realizado entre 1610 y 1622 para exaltar las gestas de su linaje y legitimar sus derechos al ducado de Villahermosa".

En este sentido, los 15 lienzos de Pertús (1567-1648) representan escenas de hechos heroicos de Alonso de Aragón, hijo natural de Juan II de Aragón y primer duque de Villahermosa, y de otros miembros de la familia en escenarios de batallas y conquistas. "Francisco de Gurrea y Aragón pertenecía a esa estirpe y quería ponerla en valor para seguir aspirando a ese ducado frente a su sobrina, con la que mantenía un pleito", ha explicado Morte, que ha añadido que la muestra también permite reflexionar sobre el papel de mecenazgo nobiliario en la configuración del patrimonio cultural aragonés.

Pedro Olloqui y Carmen Morte (izda.), este viernes en la presentación. / Universidad de Zaragoza

La exposición, además, reconoce a la Casa de Villahermosa como actor fundamental en la historia del arte, la cultura y la política de Aragón. Morte ha destacado a este respecto que el singular proyecto impulsado por el conde de Luna también incluía un apartado teatral como instrumento de propaganda y legitimación familiar. "Para ello contrató a Lope de Vega, el mejor dramaturgo de la época. Lamentablemente no se han encontrado esos textos, pero por suerte sí están los cuadros, que, en el fondo, son una narración de esas conquistas y hechos caballerescos", ha subrayado Morte.

La exposición, que se puede visitar de forma gratuita de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, también va a permitir que esos 15 lienzos puedan ser disfrutados por la ciudadanía mientras duran las obras de reforma del Museo de Zaragoza. El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha vuelto a cargar contra el Ministerio de Cultura por el retraso acumulado. "Los plazos no se están cumpliendo y eso a los aragoneses nos incomoda muchísimo, pero estamos haciendo un esfuerzo por sacar fuera las colecciones del museo, como ya hemos hecho con las obras de Goya en la Aljafería o el arte oriental en la Lonja", ha indicado Olloqui durante la presentación en el Paraninfo.

Colaboración institucional

Además de esos 15 lienzos, la muestra se completa con otras obras gracias a préstamos de instituciones como el Archivo Ducal de Alba, el Arzobispado de Zaragoza, la Catedral del Salvador, la Colección Banco de España, el Castillo de Javier o el Museo Arqueológico Nacional, entre otros. Así, la exposción también ha permitido 'sacar' del Museo de Zaragoza las estatuas 'Venus de la jarra' y 'Mujer con manto', ambas del siglo II.

"'Teatro y pintura. Aragón y el ducado de Villahermosa' es fruto de la colaboración entre el Gobierno de Aragón, el Museo de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza", ha subrayado en la presentación el vicerrector de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza, Eliseo Serrano.

La exposición será inaugurada este viernes a las 19.00 horas por la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, Eliseo Serrano, Carmen Morte y Pedro Olloqui. La muestra se acompaña de un catálogo con textos de destacados investigadores que profundizan en la significación histórica y artística de este proyecto.