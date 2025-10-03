Arte
Hugo Sánchez gana en Badajoz el Concurso Internacional de Baile Flamenco por Jaleos Extremeños
La gran final se celebró la noche del jueves en el teatro López de Ayala
El madrileño Hugo Sánchez se impuso anoche en la gran final de la segunda edición del Concurso Internacional de Baile Flamenco por Jaleos Extremeños, que se celebró en el teatro López de Ayala de Badajoz.
El certamen está organizado por la Asociación Cultural de Baile Flamenco de Extremadura y el Centro Internacional de Flamenco de Jesús Ortega. Se celebró una fase previa de selección online, donde artistas de distintos países enviaron sus propuestas en vídeo. De entre todas las candidaturas recibidas desde Alemania, Japón, Francia, México o Italia, el jurado técnico seleccionó a los finalistas que competirán en esta cita en Badajoz.
A la final llegaron Hugo Sánchez (Madrid), con una sólida trayectoria desde los 10 años y colaboraciones junto a Patricia Guerrero y Salvador Távora; María Canea (Huelva), reconocida internacionalmente y distinguida con la Bandera de Andalucía; Carmen Yanes (Sevilla), que combina flamenco, danza española y ballet clásico; Silvia Fernández (Granada), creadora de espectáculos propios donde se funden técnica y emoción, y Anaïs Ribas (Francia), formada con maestros de flamenco y danza contemporánea, habitual en peñas y tablaos sevillanos.
Además, el jurado designo como artistas de reserva a Kotoha Setoguchi (Japón), premiada en Jerez y en el Flamenco Renaissance, y a Lorena Alférez (Córdoba), primera en el Concurso Jóvenes Flamencos de Córdoba 2024 y con una intensa presencia en festivales y tablaos.
El jurado
El jurado de esta edición, integrado por figuras de prestigio como Cristina Hoyos, Rubén Olmo, Patricia Guerrero, Susana Lupiáñez “La Lupi” y Juan Carlos Guajardo, ha destacado la calidad y diversidad de las más de treinta candidaturas presentadas.
Los tres primeros clasificados reciben premios en metálico de 9.000, 4.000 y 2.000 euros, además de becas formativas en instituciones como el Ballet Nacional de España y el Ballet Flamenco de Andalucía, estancias inmersivas y contratos profesionales en el circuito 'Pasión por el Flamenco' de la Diputación de Badajoz y en el Tablao Flamenco de Madrid.
- Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
- La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
- Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
- Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
- Hospital Miguel Servet: empiezan las obras para trasladar los servicios de Gestión a la antigua cafetería
- Luso Delgado, exjugador del Córdoba y de la cantera del Zaragoza: 'Si el Zaragoza ata a Carracedo y Guardiola tendrá mucho ganado
- Jorge Ortí, exjugador del Real Zaragoza: 'Me operaron seis veces, sufrí mucho y convivo con el dolor, pero fui afortunado
- Zaragoza no se libra de la huelga en el transporte en el Pilar: motivos y fechas de los paros en el tranvía