La monja pintora lanza un rayo de 'Esperanza' con su nueva exposición en Zaragoza

Isabel Guerra, conocida también como la monja pintora o la pintora de la luz, ha presentado este viernes en Zaragoza su exposición ‘Esperanza’, compuesta por 21 piezas con las que la artista ahonda en el título de la muestra, en un momento en el que el mundo está “totalmente desesperanzado”.

Guerra ha presentado la exposición a los medios de comunicación junto con el vicario de Pastoral de la Archidiócesis de Zaragoza, Sergio Pérez, también comisario de una muestra que se inaugurará este viernes a las 20.00 horas en el Museo Alma Mater y que permanecerá en el Salón del Trono de este espacio hasta el próximo 8 de diciembre.

En total, la artista propone una llamada a la esperanza a través de 21 pinturas elaboradas para esta exposición, en la que se pueden encontrar óleos sobre lienzo, pero también otros materiales como el acrílico o la impresión sobre aluminio, además de diferentes formatos.

Isabel Guerra, este viernes en la presentación. / Javier Cebollada / Efe

Acompañados por versículos de la Biblia, cada obra busca dar aliento, trasladar el mensaje cristiano e inspirar al espectador a través de conceptos como la ‘Acogida’, la ‘Memoria’, o la ‘Misericordia’, todos ellos títulos de diferentes cuadros de la exposición. Los peregrinos, representados en varias obras, la familia y la guerra y la paz también son objetivo del pincel de Guerra, que se ha mostrado convencida de que “todos vamos a salir de esta especie de pozo oscuro”.

Acerca de las diferentes técnicas utilizadas en estos trabajos, la pintora ha afirmado que, para ella, “no existen diferencias”, pues en el mundo del arte existen “muchísimas herramientas para crear imágenes” y “llegar al corazón del hombre”. En ese sentido, Guerra ha detallado que, en la actualidad, sus imágenes las suele crear “digitalmente, sobre ese lienzo en blanco que es el ordenador”, para llegar a unas obras en las que trabaja “durante muchas horas”.

Según ha relatado el comisario, la autora “ha preparado con mucho mimo y con mucho esmero” sus cuadros, que introducen “de lleno en el Año Jubilar de la Esperanza". Se trata, ha continuado Pérez, de imágenes y textos que “ayudan” al espectador en su “peregrinaje existencial”, en una muestra también “creada para ayudar a los creyentes y los no creyentes a visibilizar los signos de esperanza en nuestra sociedad”.

Con motivo de la exposición, se ha elaborado un catálogo que la complementa y que, igualmente, ahonda en el concepto central de esperanza que configura toda la muestra.

Horarios y precios

Las nuevas obras de Guerra son una iniciativa de la Archidiócesis de Zaragoza ante la invitación del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que anima a las diócesis a realizar actividades culturales y artísticas para fomentar el diálogo con la sociedad.

De esta forma, la muestra llega al Museo Alma Mater de la mano de la archidiócesis con motivo del Jubileo de la Esperanza y con el apoyo de la delegación de Patrimonio del Arzobispado y de la empresa Gestiarte.

Los visitantes podrán acceder a la exposición por un precio de 5 euros, de martes a sábados 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, mientras que los domingos y festivos su horario será únicamente de 10:00 a 14:00 horas.

‘Esperanza’, además, coincide en el tiempo con otra exposición de la monja pintora, ‘El fluir del tiempo’, que acoge el espacio cultural Serrería Belga de Madrid hasta el 19 de octubre.