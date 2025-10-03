Rubén Nasville le pone banda sonora al fin del mundo con el lanzamiento de 'Finisterre'

Desde el fin de la tierra nace un nuevo aliento: el aragonés Rubén Nasville estrena 'Finisterre', su nuevo single y videoclip. Este tema, un faro de rock melódico, es el eco de un proceso de reconstrucción personal y un nuevo adelanto de su álbum 'Oxígeno'. Es un viaje sonoro que transforma el horizonte infinito de la costa gallega en una poderosa metáfora de la sanación, donde el alma encuentra la calma en el lugar donde la tierra se rinde al mar.

'Finisterre' es más que una canción; es una experiencia poética y sonora que arrastra al oyente hasta el confín de la tierra, el punto donde el camino termina y se abre la inmensidad del océano. La melodía nace de la esencia de este lugar sagrado, buscando la luz en el final, que es siempre un nuevo comienzo. El artista propone un canto que captura el crepúsculo y la inmensidad, guiando al alma como un faro. El single cuenta con una producción magistral a cargo de David Santisteban y el talento de músicos de primer nivel, incluyendo a Daniel Oriza al piano, Ludovico Vagnone en la guitarra, Micky Martínez en la batería y Carlos Bueno al bajo. La canción es una oda a la inspiración que brota del encuentro con la naturaleza, un testimonio sonoro de un artista que transforma su entorno en arte.

El disco en noviembre

'Finisterre' es un nuevo aliento del álbum 'Oxígeno', el esperado debut en solitario de Rubén Nasville, que verá la luz en noviembre. El disco está compuesto por siete canciones que trazan un camino real, cercano e íntimo a través de las emociones humanas y un proceso de reconstrucción personal y artística que el propio Rubén ha vivido. "Estas canciones me salvaron. Ahora quiero que respiren con los demás", afirma el artista. Todo el álbum fue grabado en Madrid, con la participación de músicos de primer nivel.

Desde Zaragoza, Rubén Nasville ha forjado una trayectoria marcada por la autenticidad. Su formación abarca desde el rigor del conservatorio hasta su participación en bandas como Pura Cepa, Don de Gentes y Nasville. Su sonido se asienta en un 'rock mainstream' con claras influencias del rock de los 90. Su propuesta musical se nutre de la épica de Dire Straits, el soul de Ray Charles y Nina Simone, y la energía de Kings of Leon. A nivel nacional, su discurso bebe de la sinceridad de Leiva, la fuerza de MClan y la profundidad lírica de Quique González, construyendo un universo sonoro sincero, humano y personal.