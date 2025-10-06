Ya se conoce el cartel y las fechas del Salón del Cómic de Zaragoza de 2025

La zaragozana Marina Velasco (1997) ha sido la encargada de ilustrar el cartel del XXIV Salón del Cómic de Zaragoza que un año más se celebrará en la sala Multiusos del Auditorio entre el 12 y 14 de diciembre. La autora de ‘Que no se olvide’, galardonada con el XVI Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamanca Graphic, será la encargada este año de ponerle imagen al evento.

El consejero de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha presentado este lunes el cartel en una rueda de prensa en la que han informado que el Salón del Cómic se celebrará un año más en diciembre en la sala Multiusos de Zaragoza, por la que el año pasado pasaron cerca de 15.000 visitantes. Le ha acompañado, aunque en la distancia, la autora Marina Velasco, quien ha dado los detalles de su obra desde Madrid, mediante videoconferencia.

Marina Velasco es una artista polifacética. Tras acabar los estudios de Biología y dedicarse a la docencia, decidió formarse como ilustradora en la escuela ArteDiez de Madrid. Desde entonces, su trabajo se ha centrado en la ilustración de revistas, libros y carteles, hasta murales o escaparates. También se describe como apasionada de la animación tradicional y del cuadernismo.

En 2023, dio el salto como autora de cómics con su primera novela ‘Que no se olvide’, galardonada con el XVI Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamanca Graphic. Y este mes de septiembre, se ha publicado su segunda obra ‘Mientras sea verano’, la cual recibió una de las Becas de Creación Literaria del Ministerio de Cultura.

Sobre el cartel del Salón del Cómic ha dicho que realizarlo ha supuesto “una gran oportunidad de crear con total libertad, lo que para mí es este pequeño gran universo ilustrado”. “Para ello, decidí centrarme en las personas que transitan y habitan el salón. Numerosas vidas, todas ellas diferentes, que se reúnen en un mismo evento atraídos por el encanto de los cómics”, ha manifestado.

“El primer paso para poder hacerlo, fue sumergirme por los archivos y fotos de todas las ediciones previas, recopilando protagonistas, historias y momentos que realmente han sucedido en la historia del Salón. Me encantó cambiar el enfoque y girar mi mirada hacia el público, apreciando pequeños detalles que a veces pasamos por alto: niños encontrando su primer cómic, padres compartiendo la pasión por los libros de su infancia, jóvenes viendo a sus personajes favoritos cobrar vida…”, ha explicado Velasco.

Ilustración y música

El Salón del Cómic de Zaragoza está organizado por el Servicio de Centros Cívicos del Área de Participación y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración de la Servicio de Cultura. El proyecto cuenta con la participación de colectivos y asociaciones, librerías especializadas, editoriales, expertos y particulares que aportan ideas, actividades y colaboración para hacer del Salón del Cómic de Zaragoza una cita ineludible y diseñada para todos los públicos. “El Salón del Cómic, uno de los más importante del país y es fruto de este trabajo que se realiza durante todo el año”, ha indicado el consejero de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza. Actualmente, la organización está en un proceso de selección de los participantes y, de momento, se han recibido 126 solicitudes, entre editoriales, merchandising, fanzines, coleccionismo y vental local.

Esta edición contará, además, con un espectáculo del historietista Álvaro Ortiz y el dúo musical El Jardín Eléctrico, que combina la ilustración en tiempo real con la música para narrar las aventuras de uno de sus personajes: la Pequeña Genia. Con esta innovadora apuesta el público asistente podrá viajar, con los dibujos y la música en directo, al lejano oriente para disfrutar de una historia que reivindica el derecho a aprender mediante los fallos.

El escenario de la sala Multiusos se convertirá en un lienzo dinámico, en el que el autor dibujará y animará en directo a sus personajes con escenas que cobran vida. Las canciones y la música (todas originales para la ocasión) servirán de personaje narrador y conductor de la historia.

Además de los tres días, el salón se extiende a todo el mes con la iniciativa ‘Diciembre, mes del cómic’, con actividades programadas en torno a la viñeta en diferentes espacios de la ciudad, muchos de ellos en centros cívicos y a la que cada año se suman más agentes culturales.