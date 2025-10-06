El documental que rescata un dialecto aragonés, premiado en el Festival Internacional de Cine Villa de Ledesma

La película '21.000 Palabras (Un capezuto e dos collons)' se ha llevado este fin de semana el Premio a Mejor Largometraje Documental en el Festival Internacional de Cine Villa de Ledesma (Salamanca). La cinta acaba de iniciar su recorrido por diferentes citas cinematográficas, así que el galardón supone el mejor comienzo posible, tal y como ha destacado su director, Maxi Campo, que recogió el galardón junto al protagonista del documental, Ángel Luis Saludas.

'21.000 palabras (Un capezuto e dos collons)' aborda precisamente el peculiar trabajo de recuperación del belsetán por parte de este pastor de Espierba. Y es que Saludas lleva 47 años realizando un diccionario de este dialecto del valle de Bielsa, hablado actualmente por apenas 20 personas.

Su iniciativa atrajo la atención de Maxi Campo, quien decidió iniciar un proyecto de documental con el fin de que el público descubriera esta curiosa historia. La idea de crear un documental que se centrara en el belsetán surge de un anterior trabajo. Como entendido de la cultura altoaragonesa, Saludas fue recomendado a Maxi Campo para que participara como experto en un documental sobre la música rural. El director no lo tuvo en cuenta para dicho proyecto, pero al descubrir su historia se dio cuenta de que esta tenía gancho.

Su cruzada personal por dar forma a ese diccionario y para que su lengua materna no caiga en el olvido ha inspirado el documental. Saludas solo espera ahora que este audiovisual dé a conocer su historia y que eso "despierte conciencias en algunos altos cargos de la DGA".

Por si acaso, él seguirá construyendo su particular diccionario haciendo honor al título del documental ('capezuto' significa tozudo en belsetán). Eso sí, Saludas no tiene ninguna prisa por acabarlo: "Yo lo quiero hacer bien, ejemplificando cada palabra para que la gente sepa en qué sentido se utiliza, así que aún queda mucha faena", aseguró recientemente a este diario.