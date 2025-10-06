El Pirineos Mountain Film Festival anuncia las fechas de su celebración en 2026

La nueva edición del Pirineos Mountain Film Festival se celebrará entre el 23 de febrero y el 1 de marzo en Huesca. La capital altoaragonesa acogerá la fase competitiva, así como una nutrida programación paralela que constará de presentaciones, charlas, otras proyecciones y eventos deportivos de la mano de Peña Guara. El certamen de cine de montaña, aventura y naturaleza ya tiene operativo su proceso de inscripción de cortometrajes hasta el próximo 7 de noviembre, un periodo que el pasado año se saldó con un récord de 958 obras recibidas de 98 países distintos, “un dato que confirmar el poder de convocatoria del festival, así como su capacidad de promoción de un territorio tan intrínsecamente ligado a la montaña y la naturaleza” afirma David Asensio, director del PMFF.

La parte competitiva consolida su palmarés que reparte un montante total de 6.000 euros entre sus ocho galardones: Premio al Mejor Cortometraje (3.000 euros), Premio al Mejor Cortometraje de Aventura y Deportes (1.500 euros), Premio al Mejor Cortometraje de Cultura y Naturaleza (1.500 euros), los Premios al Mejor Cortometraje de Animación, al Mejor Guión, Premio del Público, Premio al Mejor Cortometraje Iberoamericano y el Mejor Cortometraje rodado en el Pirineo.

Las sedes oficiales de proyección volverán a ser el Teatro Olimpia (sesiones a concurso) y Palacio de Congresos de Huesca, esta última será la que acoja la presentación en exclusiva del 'Tour 2026', una selección de las obras de la sección oficial que se verá también en el resto de sedes oficiales, marcando así el itinerario nacional e internacional que se irá ampliando progresivamente con otros enclaves y localidades.

La imagen oficial de la próxima edición es una fotografía realizada por Chechu Arribas, un profesional de la escalada, el salto base y paracaidismo, ligado con el certamen desde sus orígenes. La instantánea está tomada en la carretera de Llanos del Hospital y muestra una vía de 'dry tooling', una disciplina inspirada en el alpinismo que consiste en la escalada de paredes rocosas sin hielo, pero con crampones y piolets, imitando así las condiciones invernales.

El cartel muestra al escalador Juan Goyanes (guía de montaña afincado en Benasque) en la vía Durge (diosa hindú cuyo nombre significa destructora de demonios). Un año más el PMFF vincula su eje comunicativo con una de las sedes del certamen, siendo Benasque la que toma el relevo de Boltaña, quien fue protagonista el pasado año.

Además de por la imagen de este 2026, el propio Arribas será protagonista por la exposición fotográfica que se presentará en Huesca y se podrá ver del 5 al 28 de febrero en Fundación Ibercaja / Palacio Villahermosa de la capital altoaragonesa.

Proceso de inscripción

Trabajos de todo el mundo ya puede inscribirse en la que será la 5ª edición del certamen hasta el 7 de noviembre. El certamen mantiene habilitadas sus dos plataformas: Festhome y Film Freeway, para facilitar el acceso de cualquier cineasta desde cualquier punto del planeta.

Este año se introduce una tasa simbólica de 1€ para completar la inscripción. Desde la organización se considera como una herramienta de doble valor: por un lado, para los cineastas que presentan su obra, ya que sirve como elemento disuasorio para otros trabajos que no encajan en la filosofía del festival y se inscribían igualmente por el mero hecho de ser gratuito; por otro, para el propio jurado que confecciona la sección oficial, ya que esa criba les permite valorar de una forma más nítida todas las producciones recibidas.

Por último, el PMFF tiene en cuenta a los residentes en zonas geográficas en conflicto o con restricciones de pago on-line, ellos podrán solicitar su participación del mail: peliculas@pirineosmff.com, con exención de la citada tasa.

El Pirineos Mountain Film Festival está organizado por la Fundación Festival Internacional de Cine de Huesca con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca, Gobierno de Aragón, TuHuesca, Aramón, la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes, el Instituto Aragonés de la Mujer y Peña Guara como organizador de las actividades deportivas en Huesca.