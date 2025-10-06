El Premio Criticón anuncia los títulos en concurso para el fomento de la lectura juvenil

La nueva edición del Premio Criticón presenta tres nuevos libros de literatura juvenil que serán puestos a prueba por el alumnados de secundaria de Zaragoza. Crítica social, 'thriller' y suspense son los géneros literarios con los que se buscará desde la organización del premio enganchar a este complicado público iniciático en la lectura.

Las novelas seleccionadas son: 'Prisión seis' -Santillana, 2025-, de Andrea Tomé; 'Los rebeldes de Camden Town' -Anaya, 2025-, de Álvaro Núñez; y 'La casa del árbol' -Edelvives, 2025-, de Rui Díaz. Los títulos y autores han sido desvelados por la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández: "Los autores, en este caso, son capaces también de abrir preguntas, despertar emociones y proponer otras formas de mirar el mundo a esos jóvenes lectores".

Por su parte, David Lozano, coordinar del certamen, ha señalado que participan 27 centros educativos, "un tercio de los centros de la ciudad", y que se mantiene un reparto equitativo entre centros público y concertados. En total, serán 1.075 jóvenes de 3º y 4º de la ESO quienes trabajen la lectura con estas textos y elijan su favorito. Según Lozano, el objetivo del premio es "provocar el descubrimiento del placer de leer desde el aula" y conjugar ese placer con el enriquecimiento educativo. "Como un criterio también importante para la selección buscamos que sean historias que que den juego para trabajarlas desde el aula, es decir, que susciten debate y reflexión", ha remarcado Lozano.

El premio, que alude en su denominación a la obra homónima escrita en el siglo XVII por el aragonés Baltasar Gracián, se organiza desde el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas. La concejala de Educación, Paloma Espinosa, de quien depende este patronato, ha señalado que "esta iniciativa en sólo unos años se ha convertido en un referente en nuestra ciudad y también en el panorama nacional de la literatura juvenil". Así mismo, Espinosa ha expresado que el fomento de la lectura se realiza desde una perspectiva transversal, creando experiencias colectivas y acercando a la juventud a las bibliotecas municipales. "En Zaragoza creemos en la cultura, en la educación y sobre todo en la fuerza transformadora de la lectura", ha apostillado Espinosa.

Los libros: justicia social, fantasía y misterio

Una vez conocidos los títulos en liza, el siguiente paso es entregar los lotes de libros a los "criticones", al alumnado participante. Para ello, tal y como ha comentado Lozano, hasta 20 librerías de la ciudad se han implicado en el proyecto para preparar estos lotes. "Este proyecto va más allá de lo meramente escolar y va quedando como proyecto de ciudad", ha añadido Lozano.

La sinopsis de los tres libros muestran la variedad de géneros que van a poder explorar durante el curso el estudiantado de secundaria zaragozano:

'Prisión seis', es la última publicación de la gallega Andrea Tomé. En él cuenta la historia de Shoshannah Peretz, una joven israelí que se niega a realizar el servicio militar obligatorio. En su país, casi nadie se cuestiona la obligación de servir y negarse implica el ostracismo social y la pena de cárcel. Todo empieza con una carta. Con una condena. Con la Prisión Seis, donde Shoshannah es enviada junto al resto de refuseniks. Allí conocerá a un grupo muy diverso de adolescentes y aprenderá a usar su voz.

'Los rebeldes de Camden Town' está escrita por Álvaro Núñez (Madrid, 1972). Con la banda sonora de The Clash de fondo, esta lectura se desliza entre asesinatos, reivindicación social y misterios para contar los avatares de Shane, un joven irlandés que tras la muerte de sus padres tiene que abandonar su Cork natal para ir a vivir con su tío Scott, un hombre al que apenas conoce y al que detesta por ignorar a su familia durante años. Por suerte, el chico hallará un refugio en Camden Town, el barrio de Londres que a principio de los 80 estaba al frente de la vanguardia y la contracultura punk. Será allí donde forje una amistad con Ana, una española que trabaja de limpiadora en un hotel, y con Jim, el hijo de una familia aristocrática cuyo padre, ministro de Thatcher, está metido en un turbio asunto de corrupción y muertes en el que terminarán involucrados.

'La casa del árbol', escrito por el extremeño Rui Díaz y Premio de Literatura Juvenil Alandar 2025. Lara y sus dos mejores amigas, Karen y Marta, afrontan el reto de un trabajo escolar para Halloween que las llevará a la casa del árbol, un lugar abandonado lleno de leyendas aterradoras en Extremadura. Este enclave, marcado por la tragedia de la Garabucha y su hijo desaparecido, esconde secretos que conectan con la inquietante desaparición de dos compañeros de instituto. Entre la investigación escolar y una atmósfera de misterio, las protagonistas enfrentarán desafíos sobrenaturales que pondrán a prueba su amistad y valentía.

El misterio del ganador del VI Premio El Criticón se resolverá el próximo 29 de abril de 2026, en el Auditorio de Zaragoza, con la gala final para el encuentro con los autores y la votación del jurado. Los tres autores asisten a este evento, defienden sus obras y se enfrentan a las preguntas del alumnado asistente, que votará a continuación a través de una aplicación para elegir la obra ganadora. El encuentro termina con la entrega del premio en presencia de autoridades municipales, y la posterior firma de ejemplares.