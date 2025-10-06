La VII edición del Festival contra la Despoblación reivindica, un año más, el territorio rural

Un año más la localidad turolense de Allepuz celebra el Festival contra la Despoblación, coincidiendo como siempre en el tercer fin de semana de octubre, del viernes 17 al domingo 19. Con una programación diseñada bajo la estructura habitual del festival, la organización, Asociación Cultural Escurzón de Allepuz, sigue apostando por el formato que aúna debate, convivencia, diversidad de público y actividades, cultura y música en directo para reivindicar y celebrar el territorio rural en un fin de semana que ya es parte del calendario de festivales de Aragón tras el buen recorrido y la tendencia a aumentar el número de asistentes año tras año.

El festival comenzará el viernes 17 de octubre, por la tarde, a las 18.00 horas, con una programación de actividades culturales; exposición fotográfica 'Bodegones de Antaño', de Silvia Lorenzo Lucia (Gúdar), seguido de la proyección del documental 'Olteanca', dirigido por Joao Pedro Borsani (Brasil), sobre el fenómeno de la despoblación en un pequeño pueblo de Rumanía, Olteanca. Con ello, el festival quiere mostrar que la problemática demográfica en suelo rural atañe a toda una Europa Vaciada. De nuevo este año se contará con una pieza de danza contemporánea, 'El Surco de un Vuelo', de la bailarina oscense Violeta Borruel.

El grupo aragonés musical de folk Crebazando Muros cerrará la jornada en el local social. Con letras compuestas en castellano, aragonés (chistavín, cheso, belsetán…) y con un toque árabe, visibilizan la riqueza cultural del patrimonio lingüístico de nuestro territorio, abrazando la diversidad y animando a vivir con esperanza y en armonía con nuestro entorno.

El sábado 18 de octubre abrirá la jornada el Mercado Artesanal, con 12 puestos de artesanos y artesanas escogidas bajo criterios de proximidad al rural turolense. Como novedad este año, José Orduña (Daroca) tallará en directo una pieza de madera con la técnica a motosierra llamada 'carving chainsaw', en la Plaza del Trinquete.

Imagen de la mesa redonda celebrada el año pasado 2024 / FCLD

La emblemática Mesa Redonda comenzará a las 11.00 horas. Los ponentes escogidos este año serán: Andrés Gil Alegre, joven de Allepuz que decide continuar con el negocio familiar de ganadería; Ana Reyes Palos Cros, directora del CEIP Virgen del Pilar de Caldanda (Teruel), junto con la exalumna del centro, Yasmine El Kaouni Bayar, hablarán sobre inmigración, integración y convivencia cultural en el mundo rural; Carmen Pérez Ramos experta en ingeniera agrícola y medio rural, acudirá desde Vega de Villalobos (Zamora), aportará su experiencia profesional y personal en cuanto a cambio climático, sostenibilidad, renovables y efectos adversos en el territorio despoblado, poniendo foco en los incendios forestales de la provincia de Zamora del pasado verano. En el ámbito cultural se contará con la participación de Sergio Lacasia, productor musical ubicado en Yeste (Huesca) con su proyecto y estudio de grabación Lacasiadelamúsica.

A esta mesa redonda son invitados los cargos políticos con representación turolense desde ámbito local, provincial, autonómico y estatal. La organización ha enviado una treintena de invitaciones para que asistan a este encuentro con los habitantes del territorio y poder escuchar las demandas reales de primera mano.

El mismo sábado 18, al mediodía, Zas!! Candil Folk dará un taller musical familiar para que los asistentes aprendan la esencia de la música de tradición oral y su folklore antes del concierto que los manchegos ofrecerán por la tarde. Igualmente, la agrupación turolense Charraire Folk, ofrecerá dos pases el sábado como animación musical de calle; uno antes de la comida y otro por la tarde entre cambios de conciertos.

El domingo 19 de octubre, por la mañana, se podrá disfrutar del entorno natural de Allepuz con la tradicional andada popular.

Cartel completo del VII Festival contra la Despoblación en Allepuz / FCLD

El cartel musical

Los conciertos se celebran en una gran carpa cerrada en la plaza principal del pueblo.

Para esta edición se ha apostado como cabeza de cartel por Rapsusklei, cubriendo así con varios de sus criterios a la hora de diseñar la programación: artista de proyección internacional y, al mismo tiempo, hito aragonés en la música.

Le acompañará el grupo de Barcelona, La Sra. Tomasa, quienes acaban de anunciar el fin de la banda en 2026. Allepuz será uno de los escenarios afortunados en disfrutar de uno de sus últimos conciertos tras 12 años de exitosa carrera con su característica fusión musical entre lo urbano y las raíces de multitud de culturas latinoamericanas.

Seguirán los jovencísimos Kalumnia (Valdealgorfa). Llevan un año imparable de carrera con un disco bajo el brazo y decenas de conciertos en pueblos de Aragón y otras comunidades, poniendo en valor el orgullo rural del que hablan sus letras bañadas de punk rock.

El festival este año cuenta con dos Dj’s: Rock Man ofrecerá una sesión entre la tarde y la noche y Bárbara Gartland cerrará el festival haciendo bailar al público hasta finalizar.

El festival es de acceso libre y cuenta con servicios de comida el sábado –reserva previa hasta el 14 de octubre mediante transferencia bancaria–, cenas viernes y sábado. También se habilitarán espacios señalizados para parking y camper y zona de acampada dentro del pueblo.