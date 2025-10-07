Cesc Gay y Agustín Díaz Yanes visitan Zaragoza para presentar sus últimas películas

La tarde del miércoles 8 de octubre será tarde de cine en Zaragoza. Cesc Gay presentará en los Cines Palafox su último largometraje, 'Mi amiga Eva'. Mientras, en el Aula Magna del Paraninfo, Agustín Díaz Yanes conversará con Luis Alegre sobre 'Un fantasma en la batalla'.

El primero de los encuentros tendrá lugar a las 18.00 horas en los Cines Palafox. Los asistentes podrán ver la película en la sala 4 de Cines Palafox y participar del coloquio con el director barcelonés Cesc Gay que estará moderado por Carlos Gurpegui.

'Mi amiga Eva' narra la historia de Eva, una mujer de 50 años, casada desde hace más de veinte y con dos hijos adolescentes. Durante un viaje de negocios en Roma, Eva se da cuenta de que quiere volver a enamorarse antes de que sea "demasiado tarde". De vuelta en Barcelona, Eva empieza una nueva vida, soltera y abierta al juego de la seducción y el romance. A lo largo de un año seguiremos a esta mujer que ha roto su mundo buscando un sentimiento. Un imposible, pero quizá el azar pueda rescatarnos.

La cinta plantea los dilemas de la mediana edad, las preguntas sobre la vida que se cuestiona Eva y su entorno y crea un relato magnético para el espectador desde el punto de vista sutil y honesto al que tiene acostumbrado Cesc Gay.

A las 19.00 horas, en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, Agustín Díaz Yanes participará en el ciclo La buena estrella, organizado por la Universidad de Zaragoza. Junto al actor Andrés Gertrúdix, dialogarán con el periodista y escritor cinéfilo Luis Alegre. Los tres compartirán aspectos de 'Un fantasma en la batalla'. Esta película recibió una gran acogida en el reciente Festival de Cine de San Sebastián, donde se presentó fuera de concurso.

La película de Díaz Yanes se inspira en la mayor operación encubierta contra ETA, que supuso un antes y un después en la lucha antiterrorista en España. Cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000, la película cuenta la historia de Amaia (Susana Abaitua), una joven guardia civil que permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de la banda terrorista, con el objetivo de localizar los zulos que tenían escondidos en el sur de Francia.

'Mi amiga Eva' está en cines desde el pasado 19 de septiembre. Por su parte, 'Un fantasma en la batalla' se puede ver en las salas desde el 3 de octubre y a partir del 17 de octubre estará disponible en la plataforma Netflix.