La mítica actriz Mónica Randall protagonizará una nueva sesión de El tiempo de las mujeres

El jueves 16 de octubre, a las 19:00h, en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, se celebrará la sesión 25 del ciclo El tiempo de las mujeres, con la presencia de una leyenda de la vida española, la actriz Mónica Randall, que mantendrá una conversación con la actriz, bailarina y gestora cultural aragonesa Blanca Carvajal.

Mónica Randall nació en Barcelona en 1942, pero se siente medio aragonesa ya que el pueblo de su madre es Gavín (Huesca) y buena parte de su infancia transcurrió entre ese lugar y Jaca.

En la década de los sesenta se reveló en los dramáticos de TVE Estudio 1 y la novela 'Teatro de siempre'. En la década de los 70 se consagró en películas como 'Mi querida señorita' de Jaime de Armiñán, 'Cría Cuervos' de Carlos Saura, 'Retrato de familia' de Antonio Giménez Rico, y, especialmente, 'La escopeta nacional', la obra maestra de Berlanga que la colocó en la primera línea del cine español. Durante el tiempo de la transición brilló también como presentadora y entrevistadora y se convirtió en una de las mujeres más populares de España.

Entre las distinciones que ha recibido destacan el TP de oro como mejor presentadora por 'Mónica a medianoche' (1974), el premio a la mejor actriz del SNE y del Círculo de Escritores Cinematográficos por 'Retrato de familia' (1976), el Fotogramas de Plata por 'La escopeta nacional' (1978), el Premio Sant Jordi a la trayectoria profesional (2015), la Biznaga Ciudad del Paraíso del 21 Festival de Málaga (2018) o, en el verano de 2023, el homenaje del Festival Manhattan de Murillo de Gállego (Huesca).

Cartel del ciclo El tiempo de las mujeres, con Mónica Randall / UNIZAR

Blanca Carvajal nació en Zaragoza y estudió Filología Francesa. Es responsable del Área Cultural del Centro Joaquín Roncal. Está unida a la Compañía Teatro Gato Negro que dirige Alberto Castrillo-Ferrer, con quien ha creado una sala de ensayo y creación en Murillo de Gállego.

El acceso a la charla será gratuito hasta completar aforo.