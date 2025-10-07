Rosa María Calaf, periodista: "Los jóvenes periodistas deben resistir los cantos de sirena"

La veterana corresponsal de TVE, reconocida en los Premios Charter 100 Canarias 2025 por su trayectoria y compromiso, reflexiona sobre el futuro del periodismo, el feminismo y la defensa de los derechos humanos

Usted ha estado en más de 180 países y ha tenido una carrera internacional impresionante. ¿Cómo recuerda todos esos años de viajes y de frontera?

Para mí ha sido un privilegio que jamás imaginé. Vengo de una familia viajera en una época en la que no era lo habitual en España. Desde joven entendí que viajar es una de las mejores formas de aprender, porque lo que se descubre en contacto con personas y lugares no lo enseña ningún libro. He tenido la fortuna de vivirlo y de seguir haciéndolo: este mismo año he estado en Eritrea, en Kirguistán o en las islas Salomón.

Después de tanto recorrido, ¿cómo consigue mantener esa ilusión y pasión por seguir conociendo?

Porque el periodismo se basa en la curiosidad y en la voluntad de compartir. Un periodista quiere saber, quiere aprender, y siempre se aprende de lo diferente. La contribución está en dar a la sociedad elementos de conocimiento para que las personas puedan formarse una opinión y tomar decisiones.

La periodista Rosa María Calaf. / LP / DLP

¿Qué aprendizajes humanos le ha dejado vivir tan de cerca guerras, crisis y transformaciones sociales?

La constatación de que en el mundo hay muchas personas con buena voluntad, pero también demasiadas sin ella. Progresamos mucho en lo científico y lo tecnológico, pero muy poco en lo humanístico. Y lo peor es que en algunos aspectos estamos retrocediendo. Todos somos responsables de lo que ocurre en todos los mundos que conviven en este planeta y no deberíamos olvidarlo.

En varias ocasiones ha afirmado que informar no es solo dar datos, sino también contexto. ¿Por qué es tan esencial?

Porque la información sin contexto no es información. Los hechos no aparecen de la nada: hay que saber de dónde vienen y hacia dónde van, quién los provoca, a quién benefician y a quién perjudican. Hoy se informa demasiado de acontecimientos y muy poco de procesos. Sin contexto, la ciudadanía no puede comprender lo que pasa.

¿Cómo ve el futuro del periodismo en un panorama de inmediatez digital, fake news y precariedad?

El periodismo es más que un oficio: es un compromiso social. Es una pieza fundamental para que la ciudadanía tenga los elementos de conocimiento necesarios para tomar decisiones libres. El futuro dependerá de que seamos conscientes de que sin periodismo riguroso no hay democracia, y sin democracia no hay derechos. La tecnología o la inteligencia artificial deben ser herramientas de progreso humanístico, no de sometimiento.

La periodista Rosa María Calaf junto a los Reyes. / LP / DLP

Frente a la pérdida de independencia ante los poderes políticos y económicos, ¿dónde encuentra espacios de resistencia el periodismo?

En la defensa de los hechos. Se intenta que los periodistas se conviertan en predicadores o agitadores, cuando lo que debemos ser es voces comprometidas con la verdad. Los hechos son sagrados, no hay hechos alternativos. El periodismo tiene que resistir la turbulencia de las opiniones y el abismo de las emociones.

A lo largo de su carrera ha puesto el foco en las mujeres y en los más vulnerables. ¿Cree que el feminismo ha cambiado la forma de contar la realidad?

Por supuesto, y afortunadamente. El feminismo no es una lucha contra los hombres, sino una lucha a favor de toda la sociedad. Una comunidad que aprovecha el talento de toda su población siempre será mejor que otra que se conforma con menos de la mitad. El feminismo es, como tantas otras luchas, una batalla por los derechos humanos y por la igualdad.

¿Qué consejo le daría a un joven periodista que sueña con ser corresponsal en este mundo complejo y polarizado?

Que entienda que ejerce un trabajo de enorme responsabilidad. El periodismo es necesario porque sin él no hay democracia ni derechos. Los jóvenes deben resistir los cantos de sirena y mantenerse firmes en su compromiso con los hechos, sabiendo que su labor es un servicio a la comunidad y al bien común.

¿Qué significa para usted recibir el Premio Charter 100 Canarias a su trayectoria, liderazgo y compromiso social?

Todos los premios son una satisfacción, pero algunos tienen un valor añadido. Este lo tiene porque lo concede una organización que trabaja por la igualdad y el progreso social. Que un colectivo que no está directamente vinculado al periodismo valore mi trabajo como periodista en favor de la justicia y la igualdad es lo mejor que me puede pasar. Me siento muy agradecida y afortunada.