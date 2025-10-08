La aragonesa Ester Vallejo finalista del I Premio SGAE Mari Trini 2025

La Fundación SGAE anuncia las compositoras finalistas del I Premio SGAE para Jóvenes Cantautoras Mari Trini 2025: Lidia Aguilar Sánchez (Madrid, 2002), con su canción 'Todo va saliendo bien'; Bewis de la Rosa (Madrid, 1994), con 'Sola y libre', María Ruiz García (Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, 2003), con 'Tan diferente…', y Ester Vallejo Iriarte (Zaragoza, 1995), con 'Cantoras'; participarán en el concierto final del certamen, que tendrá lugar el próximo 25 de octubre (19.30 horas) en el Centro Párraga de Murcia. Entrada libre hasta completar aforo.

Organizado por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), a través de su fundación, con el apoyo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, el concurso desea estimular y reconocer la creación de las compositoras menores de 35 años vinculadas a la canción de autor. Este I Premio SGAE para Jóvenes Cantautoras es un homenaje a la desaparecida Mari Trini, una de las autoras e intérpretes de este género más influyentes y comprometidas de España durante la década de los 60 y los años de la transición.

El jurado lo han integrado en esta primera fase del concurso las y los compositores Manuel Marvizón (director institucional de Música de la Fundación SGAE), Vicky Gastelo (en representación del Patronato de la Fundación SGAE y de la Junta Directiva de SGAE) y Esther Zecco, junto a los periodistas musicales Juan de Dios Rodríguez y Santiago Alcanda. La selección, de entre las 92 canciones presentadas al certamen, se ha realizado atendiendo a los criterios de originalidad creativa, riesgo y calidad, y pretende servir de estímulo e impulso de las carreras de las cuatro jóvenes cantautoras finalistas.

El cartel con las finalistas del Premio Mari Trini 2025 / SGAE

Así pues, Lidia Aguilar, Bewis de la Rosa, María Ruiz y Ester Vallejo tendrán ahora que defender sus canciones en directo sobre el escenario del Centro Párraga para disputarse los galardones del concurso, dotado con un total de 11.700 euros. La ganadora recibirá 6.000 euros, el segundo premio será de 3.000 euros, mientras que el tercero y el cuarto obtendrán 1.500 y 1.200 euros, respectivamente.

Ester Vallejo y Mari Trini, música y mujeres

Ester Vallejo participa con 'Cantoras', un canto de amor y gratitud a las que nos precedieron. En forma de zamba, esta canción va dedicada a aquellas que alzaron su voz en los escenarios, pero también a todas las que, desde lo cotidiano, transmitieron la música popular de generación en generación. Las voces de madres, abuelas y niñas aparecen representadas en este canto cuya base musical es la voz y un bombo legüero. Esta composición transforma lo íntimo en algo colectivo y nos invita a reconocer que, gracias a ellas, hoy nuestra voz también puede ser escuchada.

La joven compositora, cantante y percusionista, sigue así el camino de reconocimientos que le está valiendo su último disco, 'A la fresca', elegido mejor álbum y mejor videoclip 2025 en los Premios de la Música Aragonesa. Su música fusiona lo tradicional y lo contemporáneo, una combinación rica y emotiva de sonidos de raíz, armonías vocales y letras con profundos mensajes.

El premio que otorga la SGAE es, a su vez, un reconocimiento a uno de los tótems feministas de la música española, la murciana Mari Trini (Caravaca de la Cruz, 1947), fallecida en 2009. Autora e intérprete de éxitos inmortales como 'Una estrella en mi jardín', 'Te amaré, te amo y te querré' o 'Yo no soy esa', Mari Trini fue una de las creadoras más importantes y singulares de la canción de autor en España. Fue descubierta por el cineasta norteamericano Nicholas Ray ('Rebelde sin causa' y 'Rey de reyes'), quien le ofreció la oportunidad de viajar a Londres para formarse y preparar el lanzamiento de su carrera artística. De la capital británica viajó a París, donde firmó su primer contrato discográfico y publicó sus primeras grabaciones. A su regreso a España, en 1969 lanzó su primer álbum en castellano, 'Mari Trini', con piezas de Luis Eduardo Aute o Patxi Andión, junto a otras compuestas por ella misma.

A partir de ahí, la cantautora emprendería una ascendente carrera que, con populares discos como 'Transparencias' o 'El tiempo y yo', la llevaría a vender más de diez millones de copias y a cosechar el éxito internacional en países de toda Iberoamérica, así como en Francia e Italia. Sus canciones, en las que combinaba géneros como el pop, el folk o la ranchera, transitaban por temáticas como el amor, la libertad o la condición femenina. De hecho, su gran aportación responde a su empoderamiento como mujer y artista, rompiendo los estereotipos de la industria musical, exponiéndose como feminista y destacando por su carácter valiente e independiente.