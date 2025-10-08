Goya se exhibe en Bruselas de la mano de la Fundación Ibercaja

Cuando unas puertas se cierran -por lo menos de forma temporal- las ventanas que se abren siempre son una oportunidad excepcional para contemplar el mundo. Esta situación es la que afronta en la actualidad el Museo Goya de Fundación Ibercaja en Zaragoza, inmerso en sus obras de ampliación, pero siempre enfocado en mostrarse y abrirse a la sociedad. De esta forma, una parte importante de sus obras, como son los grabados 'Disparates' y 'Tauromaquia', forman parte de la exposición 'Luz y sombra. Goya y el realismo español', la muestra principal del festival Europalia, que se abre al público, hasta el 11 de enero de 2026, en Bruselas y que este año tiene como país protagonista a España.

La inauguración de la exposición ha contado con la presencia de Sus Majestades Los Reyes de España y de Bélgica; el ministro de Cultura del Gobierno de España, Ernest Urtasun, y el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.

El festival internacional Europalia se celebra cada dos años en Bozar, el Palacio de Bellas Artes de Bruselas con el objetivo de promover la cultura y las artes de un país o temática específica. En esta ocasión, España y Francisco de Goya centran el programa con el plato fuerte de la exposición 'Luz y sombra. Goya y el realismo español'. Se trata de una exposición única, comisariada por Leticia Sastre y Rocío Garcia y organizada por Acción Cultural Española, en colaboración con Fundación Ibercaja, el Ministerio de Cultura de España, Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Mensajeros de la Paz.

La muestra es un diálogo entre la obra de Francisco de Goya, su protagonista indiscutible, con el trabajo de contemporáneos y de artistas de generaciones posteriores. Con sus representaciones intensas y contundentes de la injusticia, los abusos y los horrores de su tiempo, Goya se convirtió en un eje en el desarrollo de una modernidad firmemente arraigada en la tradición realista española. Setenta artistas —desde el siglo XVIII hasta la actualidad— confrontan la complejidad expresiva de Goya y demuestran cómo su legado formal, conceptual e ideológico continúa intrigando, emocionando e inspirando.

El legado del Museo Goya: 'Disparates' y 'Tauromaquia'

Como parte de esta conversación y fiel reflejo de esa complejidad expresiva que representaba fielmente la realidad de su tiempo, Fundación Ibercaja forma parte de esta exposición con una parte de los 'Grabados' del maestro aragonés que atesora en el Museo Goya, 'Disparates' y 'Tauromaquia'.

El Museo Goya es el segundo espacio a nivel mundial, solo por detrás del Prado, con mayor número de obra pictórica de Francisco de Goya y el único lugar donde se exponen de forma permanente todas las series de 'Grabados' desde 1778 hasta 1825. Unos grabados que ahora viajan con Fundación Ibercaja a la capital y la cuna de Europa, Bruselas.

Fundación Ibercaja siempre busca acercar la cultura y compartir su fondo artístico patrimonial con toda la sociedad. Este cometido lo cumple a través del Museo Goya, un espacio que no se encuentra cerrado, sino abierto al mundo y a toda la sociedad, gracias a la obra y el legado de Francisco de Goya.