El músico aragonés Juan José Javierre dirigirá la masterclass ‘Las canciones en el cine y la televisión' en Zaragoza

La Fundación SGAE ofrece una clase magistral con el autor Juan José Javierre a modo de diálogo acerca de los procesos que intervienen en la creación de la música para audiovisual, desde el guion hasta la mezcla final y las post producción. Tendrá lugar el jueves 23 de octubre, de 17.00 a 21.00 horas, en la Sala Mirador del Centro de Historias de Zaragoza.

Miembro de la European Guild of Music Supervisors, organización profesional sin ánimo de lucro que agrupa a supervisores musicales en Reino Unido y Europa, Juan José Javierre (Huesca, 1968) ha diseñado esta sesión con el objetivo de “poner en valor la potencia artística y las posibilidades de negocio derivadas de la relación entre la industria musical y la audiovisual”.

Se dirige a compositores y compositoras de canciones como a guionistas, productores y productoras o directores de cine. Ofrecerá una visión global de los aspectos técnicos, legales y artísticos relacionados con la licencia y sincronización de canciones y obras musicales para su inclusión en obras audiovisuales. Se explicarán de forma exhaustiva los procesos creativos y técnicos relacionados con la música para el audiovisual: del guion a la mezcla final, pasando por los procesos de montaje, edición, incluso la post producción.

Cartela del evento que realizará Juan José Javierre en Zaragoza / SGAE

Mediante ejemplos prácticos, se abordarán los valores narrativos y emocionales que una obra musical preexistente puede aportar a una obra cinematográfica, ahondando en conceptos fundamentales como el llamado 'feedback emocional'. Los factores de carácter legal serán abordados de forma didáctica describiendo los distintos tipos de licencia, así como los agentes y empresas implicados en el proceso y las diferentes herramientas a conocer para alcanzar el mejor seguimiento de los posteriores derechos derivados de la explotación de las obras.

Juan José Javierre, talento aragonés

Compositor, cantante y teclista de Mestizos (1983-1992), grupo considerado pionero en la introducción de ritmos latinos en la estética del rock contemporáneo, Javierre comenzó a mediados de los noventa una trayectoria como creador para el audiovisual que continúa hasta hoy. Su primera banda sonora para un largometraje es la ópera prima de Nacho García Velilla, 'Fuera de Carta' (2007), con el que repite en 'Que se mueran los feos' (2010), trabajo premiado con la Biznaga a la Mejor banda sonora en el Festival de cine de Málaga.

En 2017 sus 'scores' más conocidos son 'No Manches Frida', para la productora Lionsgate, que alcanzó número 8 en la taquilla de EEUU y el número 1 en México; y 'Villaviciosa de al Lado', que fue la tercera película más taquillera del cine español ese mismo año. En 2019 compone la música para 'Perdiendo el Este' y 'No Manches Frida 2', y para la serie 'La Caza' de Netflix.

Especializado en la comedia, entre sus trabajos se encuentran también 'Por los Pelos', 'Mañana es Hoy' y 'Menudas Piezas', que logró ser número uno en la taquilla española. Además, escribe y dirige junto a Marta Javierre el documental 'España Baila' .

La inscripción para la clase magistral puede hacerse a partir de 8 euros para socios y socias de la SGAE; 10 euros para antiguo alumnado y 12 euros para quienes no hayan cursado actividad formativa alguna con SGAE o su Fundación. Previa comunicación a mcalvob@sgae.es.