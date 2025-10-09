El concierto 'Podemos Ser Héroes Zaragoza 2026' presenta su cartel oficial en Los Porches del Audiorama

El centro comercial Los Porches del Audiorama acogió este pasado miércoles la presentación oficial del cartel de 'Podemos Ser Héroes Zaragoza 2026', un concierto homenaje a David Bowie que se celebrará el próximo 10 de enero de 2026 en el Centro Cívico Delicias.

El acto contó con la presencia de Sergi Goñi, impulsor de la iniciativa y responsable de la organización del evento, junto a Fernando Ronchese (director de la productora internacional Big Pogo), los artistas Matt Houdini y The Scary Monster, además de representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que instalaron un punto informativo durante toda la jornada.

Durante la presentación se desvelaron los primeros nombres del cartel, que incluye a Santi Rex (leyenda del rock zaragozano y voz de Niños del Brasil), Eli Lovis, Recoveko y Álex Garber como representantes del rock emergente de Zaragoza, junto a The Scary Monster (alter ego del artista Tonyo Ribot) y Lujuria como invitados de fuera de la ciudad.

El evento, que coincide con el décimo aniversario del fallecimiento de David Bowie, tendrá un marcado carácter solidario: todos los beneficios del concierto se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Las entradas ya están disponibles en www.BoomTicket.shop, con un precio de 15 euros, además de una entrada simbólica “Fila 0” de 5 euros para quienes deseen colaborar aunque no puedan asistir.

'Podemos Ser Héroes Zaragoza 2026' es una iniciativa creada por un grupo de jóvenes profesionales del sector cultural zaragozano, con la colaboración de Big Pogo Producciones, Producciones DDB, Boom Ticket, el Centro Cívico Delicias y el Centro Comercial Los Porches del Audiorama. Un evento que celebra la música, la memoria y la solidaridad, recordando que —como decía Bowie— "todos podemos ser héroes, aunque solo sea por un día".