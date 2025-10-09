Polémica por el estado de conservación de unos valiosos grabados en Fuendetodos: "Guardarlos así no es de recibo"

La Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo de Aragón ha denunciado el «deficiente» estado de conservación en el que el Ayuntamiento de Fuendetodos está custodiando algunas de las obras gráficas que recibió entre 2009 y 2014 para dar contenido al que iba a ser el Museo del Grabado Contemporáneo de la localidad. La mesa sectorial, integrada por las asociaciones profesionales IAC (Instituto de Arte Contemporáneo), MAV (Mujeres en las Artes Visuales) y AACA (Asociación Aragonesa de Críticos de Arte), llevaba tiempo «sospechando» que no se estaban cumpliendo los criterios de conservación con algunas de las piezas. Ahora, unas imágenes a las que ha tenido acceso este diario y que ya fueron adelantadas por eldiario.es, parecen confirmar sus sospechas.

«Las fotografías son muy preocupantes y por eso hemos decidido publicar el comunicado. No decimos que el ayuntamiento esté actuando con mala fé y quizá solo es desconocimiento o falta de medios, pero lo que está claro es que guardarlos así no es de recibo», denuncian a este diario fuentes de la mesa sectorial.

Por eso, las tres asociaciones piden en el comunicado que se realice un inventario actualizado sobre el conjunto de la obra gráfica donada al consistorio y sugieren su posible depósito temporal en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza si no se puede garantizar su adecuada conservación.

Una imagen con los grabados apilados en una estantería. / servicio especial

La mesa sectorial teme que esos grabados puedan acabar deteriorados, algo que sería «muy grave» teniendo en cuenta la calidad de algunas de las obras. Cuando se anunció la creación del Museo del Grabado Contemporáneo de Fuendetodos (las obras nunca se concluyeron y ahora solo es un triste esqueleto de hormigón junto a la carretera), muchos artistas decidieron donar sus obras para dotarlo de contenido con el deseo de que sus piezas dialogaran con los grabados de Goya. Así, el ayuntamiento tiene láminas de José Manuel Broto, Víctor Mira, Natalio Bayo, Jaume Plensa, Rafael Canogar, Juan Genovés o Luis Feito, por nombrar solo unos pocos.

Se desconoce exactamente cuántos grabados se donaron entre esos años, pero desde la mesa sectorial se estima que podrían rondar los 4.000. Para esclarecerlo exigen que se realice ese inventario y piden la colaboración de la Diputación de Zaragoza, ya que hace años realizó un registro y desde su presidencia en el Consorcio Goya Fuendetodos podría ayudar a dilucidar cuál es la situación actual.

«Sabemos que algunas de las obra están en cajoneras en el museo que hay junto a la casa natal de Goya, pero ni siquiera sabemos si esas cumplen los criterios de temperatura, humedad y luminosidad. Lo que está claro es que las que están ahí amontonadas en un edificio de piedra no lo hacen», inciden fuentes de la mesa sectorial.

Una de la obras que se guardan en el almacén. / servicio especial

Según ha podido saber este diario, buena parte de los grabados donados se guardan en unos planeros (conservarlos en posición horizontal es clave) ubicados en el actual museo del grabado de Fuendetodos, pero otros se almacenan sin orden ni concierto en «un antiguo pajar habilitado con estanterías y en un cuarto junto a la caldera de gasoil del edificio municipal». Estas mismas fuentes aseguran que hasta hace unos años esas obras permanecían guardadas en un edificio que quizá no ofrecía las condiciones idóneas pero que distan mucho de la «precariedad» de los almacenes actuales.

En declaraciones a este diario, el alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña, se defiende de las acusaciones asegurando que se han limitado a mantener la situación heredada del anterior equipo de Gobierno. «Cuando llegamos a la alcaldía nadie nos dio un listado de los grabados y lo hemos dejado todo como estaba. Lo que sí quiero decir es que las obras empaquetadas que aparecen en esas fotografías no son las que se donaron para el Museo del Grabado Contemporáneo», indica Salueña, que ve con buenos ojos que la DPZ realice ese inventario. «Nosotros también les hemos pedido a veces que hiciera alguna exposición en el pueblo con esos grabados», añade.

Recuperar las obras

Desde la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo de Aragón también se reclama que esas obras puedan ser vistas por la ciudadanía, pero abogan por que sea el IAACC Pablo Serrano el que lo lidere para garantizar los criterios de conservación: «Al final, la DGA deber ser el garante de esos valiosos grabados».

Otra imagen con algunas de las obras empaquetadas en el almacén. / servicio especial

Por otra parte, la mesa sectorial pide que se ofrezca a los donantes la posibilidad de recuperar sus obras teniendo en cuenta que ya no van a ser expuestas en ese Museo del Grabado Contemporáneo (que el centro vea algún día la luz es actualmente una quimera).

En este sentido, hay situaciones especialmente sangrantes. Como la del coleccionista y galerista aragonés Mariano Santander (antiguo propietario de la galería A del Arte), que donó toda la obra gráfica del pintor zaragozano Víctor Mira, valorada al menos en unos 80.000 euros.