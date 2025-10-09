Uno de los principales bulevares de Zaragoza acoge una misteriosa escultura...y pronto llegarán más

El paseo de Fernando el Católico de Zaragoza recibió hace unos días un nuevo 'regalo'. Los ciudadanos que pasean habitualmente frente a la entrada del Parque Grande se han sorprendido ante este 'paquete' de tres metros de altura en forma de cono, y muchos aún se preguntan que hay ahí debajo. Otros ya saben que tras la lona blanca y la cinta de carrocero se esconde la escultura 'Torre Spirale' del italiano Arnaldo Pomodoro, que hasta hace no mucho se exhibía en la plaza del Centro de Historias.

La obra, que llegó a la ciudad en el año 2003, va a formar parte del proyecto 'Paseo Es-Cultura', una nueva iniciativa impulsada por la Fundación Ingenio Azul y el ayuntamiento que va a convertir la Gran Vía y Fernando el Católico en un museo al aire libre. 'Torre Spirale' es la primera escultura que aterriza en el paseo en el marco de este proyecto, pero pronto llegarán una reproducción de dos metros de altura del 'David' de Pablo Gargallo y una pieza de Jorge Oteiza.

Cuando la iniciativa se dio a conocer el pasado mes de mayo, el ayuntamiento anunció que esas tres obras se instalarían antes de finalizar este 2025 pero finalmente el 'David' y la escultura de Oteiza se colocarán "a lo largo del próximo año", tal y como reconoció el pasado martes a este diario la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández.

La escultura 'Torre Spirale', de Arnaldo Pomodoro, se exhibía hasta hace no mucho junto al Centro de Historias. / Jaime Galindo.

Esas tres obras serán solo las tres primeras, porque Gran Vía y Fernando el Católico albergarán en un futuro otras esculturas "de artistas contemporáneos y emergentes" en un número aún por concretar. La firma del convenio va a permitir al menos que el proyecto eche a andar, porque la Fundación Ingenio Azul lleva mucho tiempo conversando con el consistorio para donar las obras que ha ido adquiriendo en los últimos años.

La citada fundación nació precisamente con un objetivo claro: embellecer Zaragoza. Su impulsor, el empresario aragonés Emilio Parra, se hizo conocido en 2023 por querer reconstruir la Torre Nueva en el mismo punto en el que estaba cuando se derribó en 1893, un proyecto al que renunció debido a la "tibia respuesta institucional".

Posteriormente, Parra abrazó esta otra iniciativa del paseo del arte, que ahora se va a hacer realidad. Su fundación lleva meses hablando con el ayuntamiento y buscando la mejor ubicación posible para instalar esas esculturas (también se barajó la plaza de Santa Engracia y la de los Sitios).

La nieta de Pablo Gargallo, Camille Anquera, y el presidente de la Fundación Ingenio azul, Emilio Parra, hace un año y medio junto al ‘David’ de Pablo Gargallo. / Jaime Galindo.

El convenio firmado garantiza la donación y cesión de estas esculturas al Ayuntamiento de Zaragoza por parte de la fundación, además de su incorporación al Catálogo de Obras Artísticas y al Inventario Municipal de Bienes Muebles, consolidando así su valor patrimonial para las generaciones futuras.

La firma del acuerdo va a permitir que la fundación realice la reproducción a un tamaño de dos metros del conocido 'David' del escultor aragonés Pablo Gargallo, una pieza para la que no se conoce todavía la ubicación exacta. También se instalará una representativa obra del artista vasco Jorge Oteiza, adquirida hace no mucho por Ingenio Azul. Por el momento, la 'Torre Spirale' de Pomodoro (aunque oculta) ya se ha colocado en el paseo de Fernando el Católico.

Por cierto, la escultura del artista italiano se ha ubicado en el mismo lugar en el que estaba el monumento en homenaje a las personas mayores, obra del aragonés José Antonio Barrios. Esta pieza fue vandalizada hace unos meses y el zaragozano la está reparando (en un futuro se colocará en otro espacio aún por decidir).