Amaral vuelve a los escenarios

El dúo aragonés actúa finalmente en Toledo tras la crisis de Eva

Juan Aguirre y Eva Amaral durante uno de los conciertos en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.

Juan Aguirre y Eva Amaral durante uno de los conciertos en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. / JAIME GALINDO

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Después de la crisis respiratoria que sufrió Eva Amaral tras su concierto de Tarragona y tener que suspender los siguientes compromisos de su gira, el grupo le ha dado la mejor noticia a todos sus fans con apenas dos escuetas palabras: "Ahí vamos". Las mismas han ido acompañadas de un cartel en el que anuncia un 'sold out' para su concierto de este sábado en Toledo.

Su cita en Tarragona concluyó con un susto para la vocalista zaragozana, Eva Amaral, que precisó de atención médica tras concluir el 'show' donde, pese a que llegó ya muy justa de salud, lo dio todo sobre el escenario.

Una bronquitis agravada

La propia banda explicó lo sucedido a través de sus redes sociales: "Os queremos contar que en el último bis, Eva tuvo una crisis respiratoria causada por una bronquitis arrastrada desde hace semana y agravada por la inhalación de humo y cenizas de los últimos incendios en su zona. Nada de esto impidió que sintiéramos vuestra energía. El sentimiento que se creó en el concierto fue único y nunca lo olvidaremos. Gracias por estar siempre ahí. Gracias especiales al equipo sanitario que atendió a Eva después del 'show'. Para todas las personas que nos preguntáis por el estado de Eva: solo es cuestión de un poco de tiempo que se recupere totalmente :) De nuevo un millón de gracias".

Eva Amaral reside en una pequeña aldea de Galicia que está muy cerca de los últimos incendios declarados en la comunidad del norte de España y ella mismo expresó en redes sociales su consternación por la situación explicando que los bosques que aparecen en los vídeos de 'Dolce Vita' ya no existen como tal.

