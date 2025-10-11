'Vía láctea sobre torre Gorgue' se lleva el primer Premio de Fotografía de la Comarca del Maestrazgo

La belleza de los cielos limpios del Maestrazgo le han dado a Francisco López Martín, 'Vía láctea sobre torre Gorgue' el primer premio en el XX Concurso de fotografía de la Comarca del Maestrazgo.

Las fotografías se presentaban en formato digital y no impresas, y podían hacerse con cámara fotográfica o con dispositivo móvil, concursando en la misma categoría.

Se han presentado un total de 56 participantes, con 160 fotografías. La de López ha sido premiada con 350 euros. El segundo premio, dotado con 225 euros, ha sido para la fotografía 'Entre nubes', realizada por Griselda Lledó Gas Belenguer, una imagen de Cantavieja entre nubes tomada en la carretera de subida al Puerto de Cuarto Pelado.

El tercer premio ha correspondido a la fotografía 'Piedra seca', realizada por Alberto Dolz Civera en La Iglesuela del Cid, inmortalizando las curiosas construcciones donde la piedra es el elemento principal. El autor recibirá 125 euros.

Los ganadores

Francisco López Martín vive en Zaragoza, aunque desciende de Obón (Teruel). Aficionado a la montaña y sobre todo a descubrir lugares poco conocidos, lo que le llevó a aficionarse a la fotografía. Desde hace 12 años su pasión gira en torno a la fotografía nocturna, disfrutando de los cielos limpios que tiene la provincia de Teruel. A lo largo de estos años ha recibido varios premios de fotografía, principalmente en las comarcas de Cuencas Mineras, Maestrazgo y Bajo Aragón.

Por su parte, Griselda Lledó Gas Belenguer reside en Castellón, pero hace unos tres años que sube siempre que puede a Cantavieja, donde disfruta de andar por el monte y aprovecha para desarrollar también su afición a la fotografía. Ganó algunos premios en una comunidad de fotografía, pero este ha sido el primero abierto al público en general al que se ha presentado.

Alberto Dolz Civera vive en Puerto de Sagunto (Valencia) y es aficionado a la fotografía desde hace unos siete años. Le gusta viajar por los pueblos de España cámara en mano, y está fascinado por Aragón y su historia. Ha recibido otros premios en los certámenes de la Comarca de Gúdar-Javalambre, fotografía turística de Sagunto, etc.

Voto popular

El jurado ha elegido las 12 mejores fotografías, y, de estas, los tres primeros premios. Las 9 fotografías restantes optan al premio 'Votación popular', dotado con 100 euros. Las votaciones tendrán lugar en la plataforma de internet Pollunit, desde el 8 al 19 de octubre.