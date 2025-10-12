Amaral vuelve a cantar tras sus problemas de salud y envía un saludo muy especial a todos los zaragozanos

La cantante zaragozana, Eva Amaral, anunciaba hace unas semanas que tenía que suspender algunos conciertos por una bronquitis. Este sábado, 11 de octubre, volvió a hacer resonar su potente voz sobre un escenario, el de la plaza de toros de Toledo.

En el comunicado del 22 de septiembre indicaba que tendría que suspender tres actuaciones: en La Palma donde se presentaba con el 'Dolce Vita Tour', la participación en ciclo 'Local de ensayo' de Europa FM y una colaboración de Eva en el concierto de Vigo de Eladio y Los Seres Queridos. Este tiempo ha sido sufiente para recuperarse de la crisis respiratoria que sufrió en Tarragona durante una actuación. Una infección respiratoria de vías altas, agravada por el humo de los incendios próximos a su vivienda en Galicia, hicieron que la aragonesa tuviera que frenar.

Sin embargo, el reencuentro con los fans ya se ha producido y Eva se mostró feliz: "Estoy de vuelta y recuperada totalmente, estas tres semanas se me han hecho larguísimas y esta noche es muy especial". Así, desde Toledo retoma la gira de 'Dolce Vita Tour' que tiene sus próximas paradas el 25 de octubre en Castellón, el 1 de noviembre en Huelva y el 20 de diciembre en Donosti para cerrar el año.

Un recuerdo para Zaragoza

Además de la actividad profesional, también habían cesado las publicaciones personales y de la cuenta oficial del grupo. Pero, el dúo no ha dudado en felicitar el Día del Pilar a todos los zaragozanos: "Feliz día mañas y maños", es el mensaje de la foto, acompañado de una foto de Eva con un cachirulo en alto.

El mensaje a recibido miles de 'likes' en apenas unas horas, más incluso que los que recibió el anuncio de su concierto en Toledo, donde se congregaron unas 6.000 personas para la reaparición. Y es que Eva y Juan siempre han tenido presente su ciudad, que le vió crecer personal y musicalmente y a la que en 2024 dedicó la canción 'ZGZ'.