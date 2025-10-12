Berna González Harbour presenta en Zaragoza ‘Qué fue de los Lighthouse’: “Solo a partir de conocer nuestro pasado podemos arreglar nuestro presente”

Berna González Harbour (Santander, 1965) ha presentado en Zaragoza su última novela: ‘Qué fue de los Lighthouse’ –Destino, 2025-. En este texto la autora hace un recorrido por la historia transgeneracional de una familia británica gestada en la Tanzania colonial y que desemboca en la actualidad sociopolítica, cuando las apariencias sociales y personales de todos ellos empiezan a resquebrajarse.

-“Esta es la historia de una familia y de una era”. ¿Cómo es esa era, del colonialismo británico al Brexit?

-La novela recorre décadas y generaciones de una familia y, por tanto, todos sus andares, sus amores, sus desamores, sus tropiezos, sus secretos… Con el telón de fondo de la historia británica desde el colonialismo, efectivamente, hasta el Brexit. Entonces, hay emociones y sentimientos, pero también hay hechos históricos y un recorrido por la columna vertebral de los secretos que ha guardado esta familia y que emparenta con los secretos del Imperio Británico.

-¿Los secretos de familia se pueden comparar a los secretos de Estado?

-Sí, por eso ahí entronco la historia familiar con los secretos del Reino Unido y se van a ver las barbaridades que hicieron los británicos en África, cómo intentaron esconderlas, cómo hubo orden de quemar todos los papeles que pudieran avergonzar su Majestad -como dijo el ministro de la época-. Pero muchos papeles se creían destruidos y con los años se ha descubierto que existían y han arrojado luz sobre algunas salvajadas que hicieron los ingleses como mutilaciones, violaciones o torturas.

-Hay, en los personajes de la novela, ciertos parecidos con algunas personalidades británicas. ¿Basada en hechos reales o pura coincidencia?

-Parte de la historia es mi historia familiar. Mi madre es inglesa, soy medio inglesa y digamos que los cimientos de la historia son de mi familia. A partir de ahí, construyo una ficción y todo vuelve a ser verdad en lo que se refiere a los hechos históricos, a las tropelías que cometió el Imperio en África, en Tanganica concretamente, la actual Tanzania. Mi abuelo, que no tiene que ver con el personaje de Everett Lighthouse, era veterinario del servicio colonial y un día me puse a investigar qué hicieron los veterinarios; yo había crecido con la épica y la leyenda de que había llevado las vacunas a Tanzania, y lo que me encontré investigando los archivos nacionales del Reino Unido era mucho más, hubo muchos trapos sucios. Y, a partir de ahí, construyo una trama ligada con esa historia que los ingleses quieren ocultar.

-¿Contar la Historia, los devenires de las naciones y de las sociedades, desde el ámbito familiar hace más comprensible el relato?

-A mí me gusta la literatura con la que aprendo y que también que me hace sentir. Creo que es lo que ocurre con este libro, o es lo que he intentado. Nos mete en una historia familiar, pero a la vez nos hace aprender sobre lo que ha sido ese imperialismo: sus excesos, sus secretos y lo que han intentado esconder; más los trapos sucios dentro de una familia Lighthouse. Lighthouse significa faro, y la familia toma este nombre de forma simbólica, porque el faro es lo que nos da luz pero también nos lo quita; lo que ilumina, pero también oscurece.

"El Brexit es un gran acto de nostalgia colectiva al trato y consideración contra los inmigrantes de buena parte de la sociedad británica" Berna González Harbour — Autora de 'Qué fue de los Lighthouse'

-¿Los desórdenes que provocó el Imperialismo siguen siendo responsables de conflictos actuales?

-Totalmente. La Inglaterra de hoy ha heredado el clasismo, el racismo, la distancia del resto del mundo, la ambición de superioridad y muchos de los problemas que vemos hoy desde el Brexit. Este Brexit, de hecho, es un gran acto de nostalgia colectiva al trato y consideración contra los inmigrantes de buena parte de la sociedad británica. También es responsable del propio deterioro del Reino Unido, de la sanidad, los transportes… eso es fruto de lo que ocurrió y que dejó de entrar el dinero de las colonias. Ahora Gran Bretaña es un país que tiene que competir con sus armas, que son poderosas en el mundo económico, pero sin duda ya no es lo boyante que era con el colonialismo.

-El pasado vuelve. ¿Es mejor levantar las alfombras y airearlo o dejarlo tapado?

-Siempre levantar las alfombras y sobre todo literariamente. No quiero aconsejar nada a nadie en su familia, que a veces hay secretos bien guardados en las familias que harían mucho daño, pero literariamente el secreto es un territorio a explorar maravilloso; a partir de la realidad y combinado con imaginación podemos adentrarnos en verdades que, yo creo, como país nos conviene conocer, porque solo a partir de conocer nuestro pasado podemos arreglar nuestro presente. Y es lo que algunos sí quieren hacer, pero muchos no.

"Siempre hay que levantar las alfombras del pasado y sobre todo literariamente" Berna González Harbour — Autora de 'Qué fue de los Lighthouse'

-¿Cree que aquí estamos preparados como sociedad para poder levantar esas alfombras?

-España ha fallado durante décadas en la cuestión de la memoria democrática. Sigue fallando cada vez que en las escuelas no se enseña lo que fue el franquismo y sigue fallando cada vez que hay jóvenes que cantan el ‘Cara al sol’ sin saber lo que era eso. Ha habido iniciativas en las últimas décadas para ir sacando muertos de las fosas y para recuperar nuestra historia, hay muchos esfuerzos de ciudadanos, de asociaciones, de algunos gobiernos, de escritores o de intelectuales que arrojan luz sobre el tema; pero todavía arrastramos las heridas y arrastramos la conciencia o la convicción de una parte de la población de que aquí no pasó nada, de que esto no fue una dictadura tan mala como las que hubo en Europa. Está pendiente un proceso de aprendizaje que sí se hizo, a partir de 1945, en otros países con dictaduras fascistas y aquí o no se ha hecho o se ha empezado a hacer, pero con grandes resistencias.

-En cierto modo, es lo que les sucede a los personajes de la novela, cuando dejan de mantener las apariencias y de hacer como que aquí no ha pasado nada, empieza a resquebrajarse todo y a aparecer la verdad.

-Exacto. A partir de que el padre Everett Lighthouse muere y todos descubren que en su testamento ha dejado sus diarios, es decir, sus secretos, a la criada, es cuando se empieza a resquebrajar todo. Todos temen qué puede haber en esos diarios y ahí está la criada, Asha, que trajeron de África y fue testigo de todo, junto a su hija y su nieta. Ellas van a funcionar de espejo inverso de la familia Lighthouse.