Amaral tras su vuelta a los escenarios: "Volvimos a vernos una noche de sábado..."

Tras la crisis respiratoria que sufrió Eva Amaral al concluir su concierto de Tarragona, el dúo aragonés tuvo que anunciar un pequeño parón en su gira hasta que la zaragozana se recuperara en plenitud por prescripción médica. Su regreso estaba anuncia este último sábado en Toledo... y no hubo sorpresas ya que Amaral ofreció su concierto con normalidad dándolo todo como suele ser habitual en sus actuaciones.

Horas después, el dúo ha querido agradecer el recibimiento recibido al público de la ciudad castellanomanchega: "Volvimos a vernos una noche de sábado, Toledo, y estabais ahí para abrazarnos. Gracias!!", ha proclamado el dúo en su cuenta. Un mensaje que va acompañado de varias imágenes del concierto ofrecido el sábado, entre ellas, varias del público.

Mensaje para los zaragozanos

Además de la actividad profesional, también habían cesado las publicaciones personales y de la cuenta oficial del grupo. Pero, el dúo no dudó en felicitar el Día del Pilar a todos los zaragozanos: "Feliz día mañas y maños", es el mensaje de la foto, acompañado de una foto de Eva con un cachirulo en alto.

El mensaje recibió miles de 'likes' en apenas unas horas, más incluso que los que recibió el anuncio de su concierto en Toledo, donde se congregaron unas 6.000 personas para la reaparición. Y es que Eva y Juan siempre han tenido presente su ciudad, que le vió crecer personal y musicalmente y a la que en 2024 dedicó la canción 'ZGZ'.