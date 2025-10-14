Cávea Zuera vuelve a llenar de teatro la localidad zufariense con siete obras programadas

Cávea Zuera vuelve por tercer año a llenar de teatro la localidad. Esta nueva edición ofrece una programación de siete espectáculos para todos los públicos. El primero de ellos tendrá lugar este sábado, 18 de octubre, a las 20.00 horas.

El ciclo teatral está organizado por el Ayuntamiento de Zuera y coge el nombre de la denominación del espacio que ocupaban los espectadores en el teatro romano. De esta manera, se hace un doble guiño: al teatro romano y al público. La programación de esta edición es también variada y los espectadores podrán disfrutar de obras de diferentes géneros como la comedia, la danza o el drama.

“Es una iniciativa que se consolida cada año y ofrece obras de diferentes géneros para que disfrute y elija el público”, ha destacado la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, quien ha resaltado que “desde la Diputación de Zaragoza destacamos el esfuerzo y el compromiso que hace el Ayuntamiento de Zuera por la cultura y por el teatro que tantos adeptos tiene en la localidad”.

Las siete obras de Cávea Zuera

Cartel del Cávea Zuera 2025 / Ayuntamiento de Zuera

18 de septiembre. 'Don Juan en los infiernos'. Teatro Che y Moche. Año 1595, Asistimos a los últimos días de la vida de Don Juan, un Don Juan viejo, cansado y temeroso de la muerte, aunque nunca arrepentido. A su vez, también el rey Feli­pe II de España agoniza en su palacio, ambos se desva­necen, viven enfrentados y a la vez unidos por su destino.

Sábado 25 de octubre. 'Nevenka'. Histrión Teatro. En 2001, y por primera vez en la historia de España, una mujer ganó un juicio por acoso sexual a un político. Nevenka Fernández sentó por primera vez a un alcalde en el banquillo de los acusados, convirtiéndose en el primer caso de #Me­Too en un país que le dio la razón en los tribunales, pero que la estigmatizó públicamente.

Sábado 1 de noviembre. 'La decisión de Lola'. Factor y producciones. Lola ha tomado una decisión, y es que desde que conoció a su marido hasta hoy han pasado muchas cosas y pocas de ellas buenas para Lola que se ha convertido, sin pretenderlo, en cria­da, cocinera, amante sumisa y saco de boxeo de su marido. Un hombre que poco tiene que ver con la idea romántica de amor que Lola tenía desde pequeña.

Sábado 8 de noviembre. 'La gramática'. Focus, con María Adánez y Joaquín Notario. Una mu­jer convencional se convirtiera de la noche a la mañana en una consumada erudita de la lengua y la gramática. ¿Cómo cambiaría su vida esta circunstancia? ¿Vería, como suele decirse, ensanchados sus horizontes personales y profesio­nales o, por el contrario, estas nuevas destrezas le preocu­parían la marginación de su entorno?

Sábado 15 de noviembre. 'El lago'. La Mov. En El Lago, Víctor Jiménez revisa este paradigma del ballet ruso con su enseña de la constante investigación y experi­mentación de ritmos, movimientos y arquitecturas de luz, y esa cautivadora sensibilidad de Jiménez que hace único el lenguaje transgresor de LaMov.

Sábado 22 de noviembre. 'Noche de Reyes'. Nasu Teatro. La versión de 'Noche de Reyes' de las compañías arago­nesas Nasú Teatro en coproducción con Gato Negro Teatro es una divertidísima comedia de enredo donde los personajes cantan, bailan e interpretan formando un diver­tidísimo conjunto coral de una de las obras más disparata­das de Shakespeare.

Sábado 29 de noviembre. 'El crédito'. Soñando Producciones, con Pablo Carbonell y Armando del Río. Todo empieza con un hombre que intenta, de manera honesta, conseguir que una sucursal bancaria le conceda un pequeño crédito absolutamente necesario para continuar su vida. No tiene avales ni propiedades, tan solo cuenta con su palabra de honor para que el banco se asegure su devolución. La ne­gativa de director de la sucursal les coloca a los dos en una situación muy delicada e hilarante.

Las entradas y abonos se venderán de forma anticipada el miércoles 15 y jueves 16 de octubre de 19:00 a 21:00 horas en el Teatro Reina Sofía. El miércoles 15 de octubre solo se pondrán a la venta los abonos, mientras que el jueves 16 de octubre se pondrá a la venta un cupo de entradas. Se podrán comprar máximo dos entradas y dos abonos por persona. El precio de la entrada es de 10 euros y el del abono de todas las funciones 50 euros. Además, habrá venta de entradas desde una hora antes de la función siempre y cuando queden entradas disponibles.