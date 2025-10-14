El Teatro del Mercado levanta el telón a la nueva ‘Celestina’ de Juan Bolea

El clásico del Siglo de Oro de la literatura española, la 'Celestina’, de Fernando de Rojas, se renueva con una versión escrita y dirigida por el escritor Juan Bolea. Los principales personajes de esta obra universal se reencarnan en el Madrid de 2025. La misma esencia, distinta motivación.

“La naturaleza humana sigue siendo la misma y, a veces, tampoco hemos evolucionado tanto”, ha remarcado en la presentación de la obra la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández. Dentro del respeto al argumento original, las referencias morales y sentimentales de los personajes se actualizan. Esa es el germen de este texto que José María Turmo, gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, ha definido como “una delicia de texto en el que todo se reinterpreta y se trae a la actualidad gracias a la audacia de Juan Bolea”.

Igualmente, Turmo ha destacado el “momento particularmente dulce” del autor y ha celebrado el lustro que lleva Juan Bolea experimentando en la dramaturgia, con tres obras ya estrenadas en las tablas de los teatro municipales de Zaragoza –‘El último amor de don Juan’ (2023) y ‘El nido’ (2024)-, y el reconocimiento que está recibiendo la adaptación cinematográfica de su novela ‘Parecido a un asesinato’.

La 'Celestina' o atemporal condición humana

El responsable de la dirección y el libreto de ‘Celestina’, Juan Bolea, ha subrayado que “el Teatro del Mercado es un foro talismán” para sus trabajos. Por ello, se encuentra satisfecho porque sea ahí donde se vaya a estrenar esta versión de un personaje literario que “me obsesiona desde hace muchos años”. Ha descrito al personaje de la alcahueta Celestina como un ser inquietante para la sociedad del siglo XVI porque “representa el mal”, a la vez que está presente en todos los estamentos de esa sociedad.

Juan Bolea ha reflexionado sobre lo que los espectadores podrán ver: “He respetado estrictamente el argumento de la obra clásica, quien la conozca va a ver la misma historia, solo comprimido un poco el texto para darle acción”. Lo que se cambia es el lenguaje y las motivaciones morales que se construyen en consonancia con los cánones actuales. También ha agradecido el “gran trabajo” del elenco porque han conseguido dar matices distintos a los personajes sin perder la esencia clásica.

Juan Bolea, apasionado del clásico escrito por Fernando de Rojas, lleva al teatro su particular versión. / RUBEN RUIZ

Lorena Soler, Alberto Santos, Sara de Leonardis y Luis Trébol son, respectivamente, Celestina, Calixto, Melibea y Sempronio. En esta ocasión, Celestina es una inteligente y perversa mujer de negocios; Melibea, una joven diseñadora de moda; Calixto, un rico ejecutivo y Sempronio, su ayudante, representa un turbulenta y maquiavélica personalidad. “La amoralidad es evidente en Sempronio”, ha apostillado Juan Bolea.

Estos cuatro personajes se desenvuelven en una escenografía creada por Alejandro Bolea y Alfredo Mompel. La ambientación, moderna y audiovisual, conjuga a la perfección con el ritmo rápido de los diálogos y la trama. Tanto Soler como de Leonardis y Trébol han señalado que la mejor cualidad de la representación es la calidad del salto a la actualidad.

La actriz aragonesa Lorena Soler es Celestina durante toda la semana en el Teatro del Mercado / Rubén Ruiz

“El de la Celestina es de los primeros personajes escritos de una mujer poderosa que no tiene nada que ver con un hombre, sino que el poder lo tiene por ella misma”, ha destacado Lorena Soler de su papel. Por su parte, Sara de Leonardis ha confesado que para ella “ha sido un ‘retazo’ impresionante” hacer de Melibea, puesto que es una mujer aparentemente simple, pero cuando se profundiza en ella tiene muchos conflictos internos. Ambas actrices han hecho hincapié en el empoderamiento femenino que aflora en este texto.

Luis Trébol ha mudado en Sempronio para desvelar parte de las claves de su personaje: “Sempronio se dedica a gestionar la empresa de Calixto, un muchacho despierto, con muchas luces. Él, la verdad, es que sabe salir adelante, pero se le ha cruzado una muchacha un poco especial y eso le ha trastocado un poco y interesa ya poco cualquier cosa. Y a mí se me ha ocurrido una idea, siempre dentro de los márgenes legales, para resolverlo”.

Con estos mimbres, quienes asistan al Teatro del Mercado los próximos días podrán deleitarse con un magnífico elenco al servicio de un guión sagaz e impregnado de un clasicismo atemporal. De miércoles a sábado las representaciones serán a las 20.00 horas, mientras que el domingo será a las 19.00 horas. Las entradas, con un precio de 20 euros, están disponibles en la web del Teatro del Mercado y en taquilla.