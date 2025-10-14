Las 'Letras que dan la vida' a las Cinco Villas se estrenan en Isuerre

La Comarca de Cinco Villas, a través de su área de Cultura, organiza la primera edición de 'Letras que dan vida: Festival de Creación Literaria de las Cinco Villas'. Será el próximo 18 de octubre en Isuerre y todos los eventos serán gratuitos.

“Es una nueva iniciativa cultural de la comarca, cuyo extenso calendario cultural se reparte por todos los rincones. Nace con la intención de continuar celebrándose en otros pueblos de la comarca”, ha destacado el diputado provincial Alfredo Zaldívar durante la presentación del acto.

El consejero de la Comarca de las Cinco Villas, Armando Soria, ha destacado el papel que ejerce la cultura. “Hay lugares donde la cultura no se quedaquieta, donde no se conformacon ser observada desde lejos, sino que se vive, se siente y se comparte. De esa idea nace nuestro festival literario, ‘Letras que dan vida’, un encuentro que quiere ir más allá de los libros y las páginas, para demostrar que la cultura puede transformar personas, pueblos y futuros”.

Un evento, donde la “literatura se mezclará con la música, con la poesía improvisada, con la emoción de una historia contada en voz alta”, ha añadido Soria. Además, será una cita que implicará “a todos los vecinos”, ya que, durante todo el día, en las calles de Isuerre estarán presentes los libros.

Así, tal y como ha expolicado el alcalde de Isuerre, Luis Javier Egea, desde el consistorio se ha pedido que cada vecino saque a la puerta de su casa el libro que recomendaría leer a otra persona. Mientas, en la plaza se instalará un expositor con libros para su consulta.

Una jornada llena de actividades

La inauguración oficial del festival será a las 11.00 horas, en el Museo Micológico de Isuerre. Ahí tendrá lugar el primer taller creativo bajo el título: ‘Cómo pensar un libro cuando no sabes qué quieres escribir’, a cargo del periodista y escritor David Remartínez.

A las 12.00 horas, en la plaza del municipio, tendrá lugar un cuentacuentos titulado: 'Muga: Cuento de paz sin fronteras', basado en una historia real, a cargo de Cachito Show.

Cartel del primer festival 'Letras que dan vida' / Comarca de las Cinco Villas

Tras una pausa para comer, continuarán las propuestas con un taller de poesía, a las 16.00 horas, impartido por la poeta biotana Ángeles Marco. En ese mismo foro se desarrollará la presentación del libro de Rafael Gálvez, ‘Poemas a la Virgen del Pilar’.

A las 18.00 horas, en la plaza Mayor, espectáculo de 'freestyle' de Miraelbuenrap, impartido por el grupo BPZ. Una cita para disfrutar del rap, que no deja “de ser una forma de literatura callejera”, ha apuntado Armando Soria, consejero de Cultura y Turismo de la Comarca de Cinco Villas.

'Letras que dan vida: Festival literario de las Cinco Villas' es un evento que nace con vocación de continuidad. Está dedicado a todo el público en general, ya sean personas versadas en las letras, o aquellas que quieran comenzar o perfeccionar su creatividad o fomentar el amor por la lectura.

Todas las propuestas de esta jornada son gratuitas y no requieren inscripción, salvo la comida, para la que es preciso reservar en el restaurante de Isuerre (Tlf. 696 38 34 30).