Manolo Kabezabolo se va de gira por un país europeo donde grabará un nuevo trabajo

El siempre inquieto Manolo Kabezabolo, uno de los artistas más inclasificables que ha dado Aragón, militante del punk, sigue pergeñando nuevos proyectos y su próxima aventura tendrá lugar a muchos kilómetros de la comunidad e incluso de España ya que, próximamente, en apenas dos meses, viajará al extranjero, concretamente a Alemania para realizar una pequeña gira.

El zaragozano ha anunciado que irá hasta Berlín para, de la mano de Basurilla Records, ofrecer dos conciertos (el 12 y 13 de diciembre en las salas Kopi y Abstand, respectivamente) mientras que el 14 de diciembre, el artista dará una actuación acústica en un lugar secreto que no ha desvelado dentro de la ciudad alemana. Los conciertos tendrán también un 'after show' con DJ Basurilla y Dj Shein 8 Bits (Siempre aquí).

En esta aventura estará acompañado por Los divorciados, una banda que formará con varios músicos residentes en el país centroeuropeo que vienen de formaciones como La mafia del baile, Los mierdas y The argies, entre otras.

El cartel que anuncia la minigira de Manolo Kabezabolo. / EL PERIÓDICO

La sorpresa final de este viaje vendrá porque Manolo Kabezabolo tiene previsto también grabar en estudio un nuevo trabajo para editar un vinilo 7" lo que todo indica que será un 'single'.