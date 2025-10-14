Un Halloween de cine: los Palafox proponen una madrugada de miedo con proyecciones 'secretas'
La sala programa más de 10 horas con cinco producciones de terror que no se desvelarán
Zaragoza se prepara para vivir una noche de Halloween diferente... esa es la propuesta que platean los cines Palafox de Zaragoza que han organizado para la noche del 31 de octubre y madrugada del 1 de noviembre un maratón de películas de terror para celebrar una fecha que ha ido cogiendo importancia en España en los últimos años.
Cinco son las películas (secretas, eso sí, no se sabe cuáles serán, aunque sí se ha desvelado que son de Warner Bros y que se verán en versión original subtitulada en castellano) que se proyectarán en la sala 4 de los Palafox (la más grande del complejo con capacidad para casi 1.000 personas) desde las 23.59 horas del 31 de octubre en una sesión de cine sin parar que solo se detendrá el 1 de noviembre a las 10.00 horas.
Normas de la noche de terror
Según explican los propios cines, habrá un descanso de entre 10 y 15 minutos entre cada proyección y estará disponible toda la noche el servicio del bar, ya que no se puede acceder con alimentas y bebidas del exterior. Antes de la última película habrá una consumición sorpresa cortesía del Cine Palafox. Y un dato importante, se podrá salir del cine pero sí se hace no se podrá volver a entrar.
Las entradas ya están a la venta a través de la web de los propios cines Palafox a un precio de 19,9 euros por persona. Ya hay apuestas abiertas entre los asistentes por adivinar qué películas serán las proyectadas para una noche terrorífica.
