Las termas y las supersticiones de la Antigua Roma incentivos para ir 'Al museo en familia'

El programa ‘Al Museo en familia’ vuelve este mes de octubre a los museos de la Ruta de Caesaraugusta para que los más pequeños descubran cómo era la vida en la antigua Roma. Hoy se han abierto las inscripciones para las actividades que tendrán lugar hasta el próximo mes de diciembre.

La novedad de este año es ‘Pájaro de mal agüero’, en la que un mago extravagante guiará a niños de entre 8 y 12 años por los restos arqueológicos del Museo del Teatro de Caesaraugusta, mientras descubren algunas de las supersticiones y amuletos de época romana. A través de augurios, hechizos y talismanes, aprenderán qué significaba realmente ser un “pájaro de mal agüero”, fabricando su propia bulla o amuleto protector.

Al Museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta volverá Lamberta, una esclava que debe preparar todo antes de la reapertura al día siguiente con la actividad ‘No te duermas en las Termas’. Los niños de entre 4 y 7 años descubrirán los secretos mejor guardados de este lugar y experimentarán multitud de sorpresas que no les dejarán dormirse en el intento, además de crear y llevarse un saquito aromático personalizado.

Cultura y museos para toda la familia

‘Al Museo en familia’ busca acercar la cultura y los museos a los más pequeños de una manera lúdica, divertida y participativa. Con actividades diseñadas para niños y niñas de entre 4 y 12 años, este ciclo de talleres ofrece una experiencia educativa única, en la que quienes participan podrán descubrir el patrimonio de la mano de sus familiares y disfrutar de actividades interactivas y sorprendentes.

Los talleres se desarrollarán en los museos municipales durante los fines de semana, proporcionando una oportunidad ideal para que padres, madres y niños y niñas compartan una jornada cultural, mientras se divierten aprendiendo sobre historia, arte y tradiciones. Las plazas para cada actividad son limitadas, por lo que es recomendable realizar la inscripción cuanto antes.

El programa continuará entre enero y marzo con las actividades ‘Los viajes de Lucio’ en el Museo del Puerto Fluvial de Caesaragusta y ‘Las 6 pruebas de Heraclio’ en el Museo del Foro. Esta última continuará entre abril y junio, y se le añadirá ‘En busca del tesoro perdido’, en el Museo del Teatro.

Las actividades duran una hora y cuarto y tienen un precio de 2 euros. ‘Pájaro de mal agüero’ se realizará los días 19 y 26 de octubre, 9, 16 y 23 de noviembre, y 14 de diciembre, mientras que ‘No te duermas en las Termas’ se hará el 18 y 25 de octubre, 8, 15 y 29 de noviembre, y 13 y 20 de diciembre. Las inscripciones se realizan a través de la web.