'Acción de Gracias', la sorprendente colaboración entre Lady Banana y Sho-Hai

El videoclip está grabado en el antiguo Casino Montesblancos de Alfajarín

Sho-Hai y Lady Banana en el Casino Montesblancos en el videoclip de 'Acción de Gracias'.

Sho-Hai y Lady Banana en el Casino Montesblancos en el videoclip de 'Acción de Gracias'. / EL PERIÓDICO

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

Las aragonesas Lady Banana han vuelto a romper esquemas con su último lanzamiento, 'Acción de Gracias', una colaboración inesperada con el rapero Sho‑Hai, miembro de Violadores del Verso. Este tema adelanta su próximo álbum '4D', que verá la luz el 24 de octubre.

'Acción de Gracias' mezcla la electrónica experimental de Lady Banana con la fuerza urbana del rap de Sho‑Hai. El resultado es una canción intensa, cargada de atmósferas nocturnas y sintetizadores que crean una experiencia sonora envolvente. La voz melódica de Nerea Bueno (componente de Lady Banana junto a Alba Villarig) se complementa con la presencia potente de Sho‑Hai, generando un contraste que aporta dinamismo y frescura al tema.

Emociones desbordadas

La letra describe una noche de excesos y emociones desbordadas, con imágenes de fiesta, caos y deseo que capturan la tensión entre lo real y lo etéreo. La intervención de Sho‑Hai añade fuerza narrativa, mientras que la producción cuida cada detalle, alternando momentos de ritmo frenético con pasajes más pausados para respirar.

El videoclip, dirigido por Ana Escario y Adela Moreno, refuerza la propuesta artística del 'single'. Grabado en el antiguo Casino Montesblancos cerca de Alfajarín, el clip apuesta por una estética nocturna y evocadora, con toques casi vampíricos que reflejan el espíritu de la canción y el universo visual del álbum '4D'.

