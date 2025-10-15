El Festival Folclore Vivo de las Cuencas Mineras se consolida con una sexta edición pese a la falta de ayudas

La localidad turolense de Las Parras de Martín acogerá los días 18 y 19 de octubre la sexta edición del Festival Folclore Vivo-Cultura contra la Despoblación, una cita que se ha consolidado como referente cultural en la Comarca de las Cuencas Mineras.

El presidente de la comarca, Javier Larraz, ha subrayado que "a pesar de no contar este año con apoyo económico del Gobierno de Aragón, ni de la Diputación Provincial de Teruel, este evento se mantiene gracias al respaldo del Ayuntamiento de Utrillas, la Comarca y la implicación de los vecinos, que cada año hacen posible su celebración". Según ha explicado Larraz: "Es importante que la cultura llegue a todos los municipios, también a los más pequeños, porque forma parte de nuestra identidad y ayuda a mantener la vida en los pueblos".

En la misma línea, el consejero comarcal de Cultura de la comarca, Raúl Blasco, ha señalado que "el festival demuestra que con la implicación de la gente se pueden hacer cosas grandes incluso con pocos recursos". Blasco ha querido agradecer especialmente "la colaboración de los vecinos y del Ayuntamiento de Utrillas", y ha subrayado que este tipo de iniciativas "son un ejemplo de lo que se puede conseguir cuando se trabaja juntos por la cultura y por la comarca".

Por su parte, el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha resaltado el valor de mantener vivas las tradiciones en el medio rural y ha mostrado su apoyo al festival un año más. "Es fundamental que no se pierdan las raíces y que los pueblos sigan siendo un espacio para la cultura y la convivencia. Desde Utrillas seguiremos colaborando con este tipo de actividades, que además de conservar nuestras tradiciones, ayudan a dinamizar la comarca y a atraer visitantes", ha señalado.

En anteriores ediciones, el festival ha reunido a más de 700 asistentes, consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario cultural de la zona.

Música, danta y tradición durante el fin de semana

Durante el fin de semana del 18 al 19 de octubre, Las Parras de Martín se transformará en un escenario al aire libre en el que se darán cita la música, la danza y las tradiciones populares. Todos los actos serán gratuitos.

La programación comenzará el sábado 18 de octubre a las 17.00 horas con el espectáculo de claqué del Lucas Tadeo Trío, acompañado por Javier Sánchez a la guitarra y Raúl Márquez al violín. A las 19.00 horas, Los Gaiteros del Rabal, una de las rondas más antiguas de Aragón, llenarán las calles con música tradicional. Ya por la noche, a las 21.00 horas el grupo Jazz on Five pondrá el broche final a la jornada con un concierto de jazz, blues, swing y músicas del mundo.

El domingo 19 de octubre, a las 10.00 horas, la Asociación de Amigos de los Trinquetes ofrecerá una exhibición de pelota tradicional, y a las 11.30 horas tendrá lugar la Nueva Ronda de Las Parras de Martín, que recupera las canciones y melodías que antaño se escuchaban en el pueblo.

El VI Festival Folclore Vivo no solo ofrece una programación de calidad, sino que reafirma la importancia de mantener vivas las tradiciones y apostar por la cultura como motor de desarrollo rural. Una celebración que une generaciones, impulsa el turismo local y reivindica el valor de los pequeños pueblos como guardianes de la identidad colectiva.