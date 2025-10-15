Miguel Ángel Muñoz y Ángela Cervantes visitan Zaragoza: cómo asistir al coloquio

Miguel Ángel Muñoz, Ángela Cervantes y Nata Moreno participarán este viernes 17 de octubre en un coloquio en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza dentro de las primeras Jornadas de Coordinación de Intimidad ‘Claqueta’, un evento pionero en la comunidad en el que que se dará a conocer y se analizará el trabajo de esta nueva figura, el coordinador de intimidad, en las producciones audiovisuales.

Los artistas estarán acompañados en el coloquio por una profesional de la coordinación de intimidad, Tábata Cerezo, que este sábado impartirá una 'masterclass', y la mesa redonda estará moderada por el cineasta y comunicador Luis Alegre. No se trata solo de un debate técnico, sino de una conversación sobre los límites del cuerpo, el consentimiento y la vulnerabilidad ante la cámara, un terreno donde arte y ética se tocan.

Este viernes 17 de octubre, a las 18.00 horas, se celebrará un coloquio en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, con entrada libre, previa reserva de invitación en la página web del Auditorio de Zaragoza . En la mesa redonda participarán intérpretes que han actuado en rodajes con y sin coordinación de intimidad, compartiendo sus experiencias y puntos de vista con el público.

Los ponentes serán el actor Miguel Ángel Muñoz, protagonista de series como ‘Un paso adelante’ o ‘Presunto Culpable’, que actualmente está en el top 5 de Netflix, y ganador del Premio Forqué por su documental ‘100 días con la Tata’; la actriz Ángela Cervantes, Premio a Mejor Actriz en Málaga este año por ‘La furia’, nominada a dos Premios Goya, ganadora de dos Gaudí por ‘Chavalas’ y ‘La maternal’, y protagonista de la obra de teatro ‘La jauría’, basada en el caso de la manada; y la actriz y directora Nata Moreno, ganadora de un Goya y un Forqué por su documental ‘Una vida entre las cuerdas’, sobre el violinista Ara Malikian.

El sábado para profesionales

El sábado 18 de octubre, de 10.00 a 14.00 horas, se impartirá una 'masterclass', dirigida a profesionales y estudiantes, en la sala de conferencias del IAACC Pablo Serrano de Zaragoza. Esta clase magistral, titulada `La coordinación de intimidad: nuevas formas de afrontar el contenido íntimo en el audiovisual español´, estará dirigida por la experta Tábata Cerezo, de la empresa pionera en coordinación, Intimact.

En la presentación de las jornadas, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha destacado que esta iniciativa se inscribe “en la apuesta inquebrantable de este gobierno por las políticas de igualdad y contra la violencia de género”. Asimismo, esta acción “nos permite seguir profundizando en el gran valor de la cultura para construir una sociedad mejor”.

La coordinadora de las jornadas, y directora de Sintregua Comunicación, Mirella R. Abrisqueta, ha detallado que los actos están dedicados a esta nueva profesión cinematográfica, la coordinación de intimidad, que se encarga de gestionar y supervisar las escenas más comprometidas de series y películas, escenas íntimas o de violencia verbal, escenas incómodas que deben ser preparadas adecuadamente y rodadas en un ambiente confortable.