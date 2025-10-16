El CaixaForum Zaragoza atraviesa el espejo con la Alicia de Carrol: de los orígenes del personaje a sus influencias en Dalí o Tim Burton

El CaixaForum Zaragoza invita hasta el próximo 1 de marzo a atravesar el espejo y a entrar en la madriguera del conejo de la mano de la Alicia de Lewis Carrol. La primera exposición de esta nueva temorada en el centro zaragozano propone un viaje onírico al imaginario y al mundo irracional y fantástico que crearon los dos libros del autor británico hace ya 160 años. La muestra, que abre sus puertas este viernes, también plantea un recorrido por los orígenes, las adaptaciones y las reinvenciones artísticas que ha generado en todo este tiempo el icónico personaje. Compuesta por 259 objetos y obras de arte, Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas reúne piezas de Salvador Dalí, Max Ernst, Paula Rego o Peter Blake.

Además, la exposición profundiza en sus influencias en otras disciplinas como la moda (hay vestidos de Ágatha Ruiz de la Prada), la literatura, la música, la fotografía, el diseño o la ciencia, e incide especialmente en las adaptaciones cinematográficas: desde la Alicia de Disney a Tim Burton o Jorge Feliu. Otro de los grandes valores añadidos de la muestra, creada por el Victoria & Albert Museum de Londres, es su llamativa escenografía, que recrea la madriguera del conejo o espacios protagonizados por la Reina de Corazones y el Sombrero Loco.

«Se trata de la exposición más grande que se ha dedicado a este fenómeno cultural y ya suma más de 280.000 visitantes tras exhibirse con gran éxito en el Victoria & Albert Museum de Londres y los CaixaForums de Madrid y Barcelona», ha destacado este jueves en la presentación el director del centro zaragozano, Ricardo Alfós, que ha subrayado que la Alicia de Carrol es «un referente transgeneracional de fantasía y curiosidad»: «Esta muestra invita a entrar en ese límite entre lo real y lo imaginario».

En este mismo sentido se ha manifestado la comisaria de la exposición y conservadora sénior de Teatro y Performance del Victoria & Albert Museum de Londres, Kate Bailey, que ha destacado que «el imaginario colectivo y la narrativa de la Alicia de Carrol ha adquirido un alcance global comparable a Shakespeare o la Biblia». «Nunca ha dejado de imprimirse y se ha traducido a más de 170 idiomas. De hecho, la muestra también ofrece respuestas a por qué Alicia sigue siendo tan actual», ha apuntado Bailey.

Sin duda, Alicia en el País de las maravillas (1865) y su continuación, Alicia a través del espejo (1871) crearon un universo propio que ha trascendido el tiempo y el espacio inspirando a las mentes más creativas de cada generación. La muestra se hace eco de ello con ilustraciones de Salvador Dalí, las notas originales de Aldous Huxley en una reunión en los estudios Disney (el escritor británico fue uno de los guionistas de la adaptación animada de 1951) o las películas dirigidas en 2010 y 2016 por Tim Burton (también se proyecta un pasaje de la Alicia en la España de las maravillas de Jorge Feliu).

Primeras ediciones

Entre otras curiosidades, la muestra exhibe las primeras ediciones de las novelas en castellano, un juego de cartas, un teléfono en el que la voz de Lewis Carrol interpela al visitante y un acercamiento a la vida de Alicia Liddell Hargreaves, la amiga de la infancia de Lewis Carrol que inspiró el personaje y su historia.

Alfós ha subrayado que se trata de una muestra para todos los públicos y ha destacado la gran expectación que ha generado en los colegios de Zaragoza. "Ya tenemos cerradas 207 visitas escolares", ha indicado Alfós, que ha apuntado que la exposición también llega con las habituales actividades paralelas (conferencias, talleres, proyecciones, un ciclo literario, actividades para familias...).

No hay que olvidar que atraer el público familiar es uno de los objetivos del CaixaForum Zaragoza y ya supone el 17% de la asistencia total. En este sentido, cabe recordar que la entrada es gratuita para los menores de 16 años.