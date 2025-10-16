Carmen París representa a la cultura española en Cuba

La aragonesa Carmen París regresa a Cuba, concretamente al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana para ofrecer un concierto este jueves dentro de las Jornadas Culturales con motivo de la fiesta nacional de España, que se está celebrando estos días en la capital del país latinoamericano.

La artista estára acompañada de Raúl Paz dentro de su espectáculo 'París al piano' que es el que representará esta noche en ciudad cubana. "¡Estoy superfeliz de anunciaros que vuelvo a La Habana! Será el 16 de octubre en las Jornadas Culturales que se celebrarán en el Teatro de Bellas Artes. Además, tendré el lujo de contar con mi admirado Raul Paz como artista invitado, no os lo podéis perder. ¡Os espero con muchas sorpresas de vuelta en mi querida Cuba!", anunciaba la artista en sus redes sociales.

Residió en La Habana

Se da la circunstancia de que Carmen París, en 2008, vivió cuatro meses en La Habana, y allí gestó su tercer álbum, 'Incubando' (Mejor Álbum de Fusión en los Premios de la Música de 2009), que contó con las colaboraciones de Ludmila Mercerón, Santiago Auserón y Haydée Milanés, con quien interpretó un poema de José Martí a ritmo de jota.

Además, Carmen París, en una contestación a una fan, ha asegurado que actuará "pronto" en Zaragoza por lo que parece que una nueva cita está a punto de anunciarse.