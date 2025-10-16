'Eonarium Genesis' llega a Zaragoza: el espectáculo inmersivo de luz y sonido 360º sobre la creación del mundo

La creación del universo a través de un espectáculo inmersivo de luz y sonido 360 grados. Esa es la experiencia 'Eonarium. Genesis', que llegará a Zaragoza del 6 de noviembre al 14 de diciembre en la iglesia Santo Tomás de Aquino (ubicada en Escolapios, en la avenida César Augusto).

Creado por el colectivo internacional Eonarium Experiences, el espectáculo propone una reinterpretación artística del relato del Génesis, entendido no como un mensaje religioso, sino como una metáfora universal sobre el nacimiento de la luz, el agua, la tierra y la vida. Durante unos 30 minutos, el público se ve rodeado por imágenes en movimiento, paisajes digitales, música envolvente y efectos de sonido sincronizados con la arquitectura del espacio. Las paredes, bóvedas y columnas de la iglesia se convierten en un lienzo de 360 grados donde se proyectan escenas que representan los “días” de la creación: la aparición de la luz, el surgimiento de los océanos, el florecer de la naturaleza y el nacimiento de la humanidad.

Un homenaje artístico

Es un homenaje artístico al principio de todo. Las bellas animaciones, perfectamente adaptadas a las características arquitectónicas de las paredes y techos y a la música que las acompaña, permiten sumergirse por completo en el arte. Tecnología punta y animaciones creativas se fusionan para crear una experiencia que da una pista de cómo debieron ser los primeros días que fundaron nuestra existencia.

Las entradas para la experiencia inmersiva ya están a la venta. / EL PERIÓDICO

'Eonarium Genesis' combina técnicas de video mapping, diseño lumínico y ambientación sonora con un enfoque artístico y contemplativo. No se trata de un acto litúrgico ni de un espectáculo religioso, sino de una experiencia estética que invita a la introspección y a la conexión con lo esencial.

Las entradas para la edición zaragozana están disponibles desde 11 euros con sesiones programadas durante más de un mes.

El programa destallado del espectáculo

- Día 1: Luz

El primer día surgió la luz. Se destacó de la oscuridad. Desde entonces, el día y la noche se alternan.

- Día 2: Agua y aire

En el segundo día, se desarrolló una inmensidad que separaba el agua. Así surgió el cielo.

- Día 3: Tierra y vida vegetal

El tercer día se formó la tierra seca. El agua se acumuló en él. Se formaron la tierra y los mares. (Diversas plantas y árboles crecieron en la tierra y la adornaron con un maravilloso resplandor de color).

- Día 4: Cuerpos celestes

En el cuarto día, surgió el sol, dando luz al día, y la luna junto con las estrellas, iluminando el cielo nocturno.

- Día 5: Animales del agua y del aire

En el quinto día nacieron los animales del aire y del agua.

- Día 6: Animales terrestres y humanos

En el sexto día, se añadieron los animales que viven en la tierra. Y: los humanos.

- Séptimo día: Día de descanso

En el séptimo día se completó la obra.