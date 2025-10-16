James Rhodes recorre su vida en un concierto en Zaragoza

Su carrera despegó casi sin esperarlo cuando en 2009 su agente le animó a grabar un primer cedé. Desde entonces, la fama de James Rhodes, pianista nacido en Gran Bretaña que reside en España desde hace años, no ha dejado de crecer como músico, pero sobre todo, como divulgador musical y de otras causas como la lucha contra los abusos sexuales infantiles que él mismo sufrió.

Ahora, el próximo 8 de noviembre, James Rhodes, dentro de su gira 'Manía', ofrece un concierto en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza en el que precisamente, entre otras cosas, recordará a través de la música cómo ha transcurrido su vida. El programa incluirá obras de Chopin, Brahms y Rachmaninov. El pianista español (está nacionalizado), conocido por su carisma, talento y estilo de 'stand-up' en el escenario, ofrece una experiencia distinta a los recitales tradicionales.

En sus conciertos, Rhodes interactúa directamente con el público, hablando de las obras que interpreta, por qué las eligió y el contexto en el que se compusieron. Además, comparte la historia de su vida y cómo la música, en especial la de Bach, le ayudó a superar obstáculos.

Una trayectorias ascendente

James Rhodes es un apasionado de la música clásica que se ha convertido en un importante divulgador a nivel mundial. Su carrera despegó en 2009, cuando su primer mánager lo animó a grabar su primer cedé. Desde entonces, ha publicado numerosos álbumes y libros, incluyendo su exitoso libro ‘Instrumental. Memorias de música, medicina y locura’ y actualmente tiene su propio programa de radio 'En clave de Rhodes'.

Su particular estilo le ha permitido atraer a nuevos públicos, actuando en festivales de música pop y recintos poco convencionales así como en las principales salas de conciertos internacionales: Koerner Hall Toronto, Elbphilhamonie Hamburgo, The Queen Elizabeth Hall Londres, El Liceu Barcelona, Musikverein Viena, Teatro Real Madrid, The Barbican Londres y muchos más desde Australia hasta Hong Kong.

Las entradas para el concierto se pueden comprar a través de la web del Auditorio de Zaragoza y en este enlace a un precio entre 32 y 42 euros.