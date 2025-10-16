Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ARTE

Esta es la obra de Picasso que ha desaparecido en un viaje de Madrid a Granada para ser expuesta: valorada en 600.000 euros

La pieza que se trasladó junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' nunca llegó a su destino

Un fragmento de 'Naturaleza muerta con guitarra', la obra de Pablo Picasso desaparecida.

Un fragmento de 'Naturaleza muerta con guitarra', la obra de Pablo Picasso desaparecida. / EFE

Victoria Saulyak

Madrid

En algún punto entre Madrid y Granada ha desaparecido un Picasso que estaba listo para ser expuesto en el Centro Cultural CajaGranada. Estaba asegurado en 600.000 euros y, aunque la Policía Nacional ya esté investigando el extravío, todavía no se sabe dónde puede estar. De forma oficial, el cuerpo solo indica que el caso está abierto y no pueden ofrecer más datos.

La pieza que se trasladó junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte' nunca llegó a su destino. Desde el centro cultural explican que al desembalar las obras para colocarlas en las distintas salas se percataron de que faltaba una. La muestra se inauguró el día que estaba previsto sin ella.

¿Cómo se llama el cuadro que ha desaparecido de Picasso?

El cuadro desaparecido es, en concreto, 'Naturaleza muerta con guitarra', datada del año 1919. Es la Brigada de Patrimonio Histórico, adscrita a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) dentro de la Comisaría General de Policía Judicial, la que se está encargando de la averiguación.

'Naturaleza muerta con guitarra', de Picasso

'Naturaleza muerta con guitarra', de Picasso / EFE

La denuncia la formalizó la propia Fundación CajaGranada el pasado 10 de octubre y, de momento, no se han producido detenciones. La investigación se centra actualmente en esclarecer si la desaparición de esta obra se debe a un error en el traslado y marcación de las obras o, por el contrario, de un robo orquestado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
  2. Un exjugador raja del Real Zaragoza tras el despido de Gabi: 'Por dentro está podrido
  3. Santiago Cañizares sobre el Real Zaragoza: 'Muchos entrenadores quieren ir pero los salarios que ofrecen son muy pobres
  4. El mítico restaurante del centro de Zaragoza que se abre al mundo de la noche: 'Buena música y buenos cócteles
  5. Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza
  6. El Real Zaragoza elige a Larraz sobre otras opciones ante la negativa de sus preferidas
  7. Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: 'Volveré a recortar
  8. El escalón profesional de Sergio González o García Plaza, Larraz y la patata caliente de Txema Indias

Más de 80 personas han sido víctimas de explotación laboral este 2025 en Aragón: "Esto es sólo la punta del iceberg"

Más de 80 personas han sido víctimas de explotación laboral este 2025 en Aragón: "Esto es sólo la punta del iceberg"

La cartelera trae a Franco en el Palace, a Julia Roberts y una fábula de Stephen King

La cartelera trae a Franco en el Palace, a Julia Roberts y una fábula de Stephen King

El Volveremos hace balance en Zaragoza: un millón de euros generados

El Volveremos hace balance en Zaragoza: un millón de euros generados

Así se aprovecha una oportunidad en el Casademont Zaragoza: el caso de Jaime Fernández

Así se aprovecha una oportunidad en el Casademont Zaragoza: el caso de Jaime Fernández

En imágenes | Presentación del I Certamen de Tapas y Garnachas zaragocista

En imágenes | Presentación del I Certamen de Tapas y Garnachas zaragocista

Premios ADEA 2025: estos son los finalistas a mejor directivo de Aragón

Premios ADEA 2025: estos son los finalistas a mejor directivo de Aragón

Detenido por atracar con machetes tres salones de juego en Zaragoza

Detenido por atracar con machetes tres salones de juego en Zaragoza

Vídeo | Presentación del I Certamen de Tapas y Garnachas Zaragocista

Vídeo | Presentación del I Certamen de Tapas y Garnachas Zaragocista
Tracking Pixel Contents