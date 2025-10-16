¿Quieres 'hablar' por teléfono con el creador de 'Alicia en el País de las Maravillas'?: el CaixaForum Zaragoza lo hace posible

El CaixaForum Zaragoza ha vuelto a apostar en su nueva temporada expositiva por un modelo que le está reportando muchos éxitos en los últimos años: exposiciones muy inmersivas en las que público de todas las edades puede ver, manipular y experimentar en primera persona. Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas, que se ha presentado este jueves ante la prensa y que abrirá sus puertas este viernes, es un buen ejemplo de ello.

La potente escenografía que se ha creado para la ocasión sumerge al visitante en un mundo de fantasía en el que puede pasear entre los naipes de la Reina de Corazones o asistir a la fiesta del té del Sombrerero Loco. Nada más iniciar el recorrido, la exposición deja claro su apuesta por convertirse en una experiencia participativa con un teléfono que suena de vez en cuando.

El visitante deberá decidir si levanta el auricular y contesta o si sigue con su recorrido previsto, un guiño para dejarse arrastrar por el universo fantástico de Alicia con el conejo blanco o la Reina de Corazones. Si coge el teléfono, el visitante escuchará la voz del mismísimo Lewis Carrol "interpelándole", como ha destacado en la presentación el director del CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós.

La muestra se estructura en torno a una sugerente escenografía. / Laura Trives

La muestra inicia su recorrido bajando a la madriguera del conejo en un juego visual que lleva hasta una biblioteca decimonónica, una imitación de la que podría haber pertenecido a Charles Lutwidge Dogson, el erudito victoriano, fotógrafo, matemático y escritor que pasó a la posteridad como Lewis Carroll.

La exposición, que suma más de 280.000 visitantes tras exhibirse con gran éxito en el Victoria & Albert Museum de Londres y los CaixaForums de Madrid y Barcelona, se podrá visitar en Zaragoza hasta el próximo 1 de marzo