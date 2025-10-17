La banda aragonesa Artistas del Gremio celebrará su 20 aniversario junto a Ixo Rai!: horarios y precios

La irreverencia charanguera de Artistas del Gremio está de celebración este 2025 y el colofón tendrá lugar en el Centro Cívico Delicias de Zaragoza el sábado 15 de noviembre. La cita contará con una actuación especial de la charanga aragonesa en colaboración con miembros de Ixo Rai!, además de la última aparición internacional de los franceses Funky Style Brass o la vuelta a los escenarios de El Último Skalón.

La banda vallisoletana Los Desgraciaus y los navarros de La Mala Pékora pondrán la guinda del pastel a la lifara vespertina, pero el cierre tendrá lugar por la noche a modo de after party y con entrada libre en Bembé Club, a los platos de los djs María Türme y Megayeyo.

La jornada, que promete reunir a amigos y fans para convertir Delicias en el epicentro maño de la música y el jolgorio, empezará a las doce del mediodía con la presentación de su cómic especial XX aniversario, escrito por Diego Peña e ilustrado por Xcar Malavida. Este primer acto, destinado a público de todas las edades, tendrá acceso gratuito.

Las entradas anticipadas para las actuaciones de la tarde ya están disponibles a un precio de 25,50 euros en www.entradium.com. Esta es la programación completa de la celebración:

12.00 horas (gratuito): Presentación del cómic especial XX aniversario Artistas del gremio: el cómic, escrito por Diego Peña y dibujado por Xcar Malavida.

17.00: Concierto especial de Artistas del Gremio en homenaje a Ixo Rai! con la colaboración de varios miembros de la mítica banda aragonesa.

18.00: Concierto del El Último Skalón.

18:45: Concierto de la banda francesa Funky Style Brass en su última aparición internacional.

20.00: Concierto de Los Desgraciaus.

21.15: Concierto de La Mala Pekora.

23.30 (gratuito): After party en Bembé Club con dj Megayeyo y dj María Türmo.

Artistas del Gremio lleva años llevando el mundo de la charanga a una nueva dimensión. La banda, formada en Ejea de los Caballeros en 2005, comenzó tocando versiones y canciones populares por los pueblos de la comunidad, pero pronto empezó a componer sus temas y a impregnar un carácter propio a su proyecto. Tras más de 20 años de carretera, el grupo ha conseguido darle una vuelta de tuerca a la fanfarria tradicional hasta llegar a tocar en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o Ecuador. Con su firme apuesta por la diversión, el baile y la interacción con el público, Artistas del Gremio logró llegar en el 2014 a la final del programa de televisión 'Tú sí que vales', lo que les abrió la puerta todavía a más bolos y conciertos.