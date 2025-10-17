Bunbury no baja el ritmo: "Tenemos otro disco terminado y lo vamos a presentar enseguida"

Enrique Bunbury no tiene ninguna intención de bajar la marcha. No ha pasado ni un mes desde el último concierto de su 'Huracán Ambulante Tour' (el pasado 27 de septiembre en Buenos Aires), pero el zaragozano ya tiene grandes noticias para sus miles y miles de fans. Según ha anunciado esta pasada madrugada en un acto celebrado en Miami con motivo de su ingreso en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, el autor de 'Pequeño' ya está ultimando el que será su próximo álbum de estudio.

"Lo que viene es otro disco nuevo que ya estamos terminando y que vamos a presentar enseguida", aseguró el intérprete en declaraciones a Efe. El 'aragonés errante' aún fue un poco más allá e incluso dio pistas de la apuesta sonora de su próximo trabajo: "Es un disco muy hispano, muy latino, con ritmos tradicionales y con un acercamiento y una perspectiva, digamos, más cercana a mi carácter y mi forma de ver la música".

Las novedades acerca de su próximo álbum llegan apenas seis meses de que publicara 'Cuentas pendientes', el que hasta ahora es su último disco. De hecho, este es el trabajo que ha estado presentando en su gira con el Huracán Ambulante y que aterrizó el pasado 20 de septiembre en el Príncipe Felipe de Zaragoza

Bunbury fue uno de los artistas que ingresaron este jueves en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF, en inglés) en Estados Unidos, donde expresó a Efe que él se asume como artista latino y que los músicos se dedican "a unir" y la política le "importa un pimiento".

Política y Estados Unidos

"Yo creo que los músicos nos dedicamos a unir culturas, a acercarnos a las culturas propias y ajenas, y nada de lo que ocurre a nivel político me importa un pimiento", indicó el zaragozano cuestionado sobre el significado del reconocimiento en el actual contexto en Estados Unidos.

Bunbury compartió los honores con el compositor colombiano Andrés Castro, el cubano Jorge Luis Piloto, la mexicana Mónica Vélez y, de manera póstuma, el fallecido pianista, compositor y director de orquesta argentino Lalo Schifrin.

El aragonés confesó que recibía el reconocimiento "con humildad y con alegría también, pero sabiendo que hay otros que lo merecen mucho". "Yo, obviamente, ni podía soñar con este tipo de reconocimiento, ni considero que sea la persona adecuada para recibirlo. Pienso que hay tantos artistas que a mí me emocionaron, fueron los que me llevaron a escribir canciones que no están inducidos y que lo merecen más que yo", indicó.