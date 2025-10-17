El Festival de Cine de Fuentes desvela su programación

El Festival de Cine de Fuentes ha presentado este viernes, en la Diputación Provincial de Zaragoza, los contenidos de su 29ª edición, que se celebrará del 24 de octubre al 1 de noviembre y que volverá a convertir a la localidad zaragozana en epicentro del cine aragonés.

En la presentación han participado Pedro Olloqui, director general de Cultura del Gobierno de Aragón; Charo Lázaro, diputada delegada de Cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza; María Pilar Palacín, alcaldesa de Fuentes de Ebro; y José Antonio Aguilar, director del festival, quienes han destacado el compromiso del certamen con la creación audiovisual, la proyección del talento aragonés y la conexión entre el cine y la ciudadanía.

La programación

La nueva edición del festival abrirá el viernes 24 de octubre, a las 17.00 horas, con la Sección Oficial de Documentales, que incluirá ‘Descubriendo Pompeya y Herculano. El legado de Roque Joaquín de Alcubierre’ de Silvia Pradas, y ‘Ixigoleta y Bordón’ de Silvia Orós. Esa noche, a las 21.45 horas, la programación continuará con el estreno del cortometraje ‘Sexo a los 70’ de Vanesa Romero, dentro de la sección Perlas 2025 -la cual contará con la presencia de los directores de cada uno de los proyectos toda la semana-, seguido de la proyección de ‘Lo que queda de ti’ de Gala Gracia, ambas con la presencia de sus directoras.

El sábado 25, además de incluirse el documental ‘Borau y el Cine’ de Germán Roda, destacará la ceremonia de inauguración, conducida por Nacho Rubio. Con actuaciones de Carlos Hollers y la Batukada Takatak, en este acto se entregará el Premio Identidad 2025 al Ayuntamiento de Fuentes de Ebro por “el apoyo incondicional y la difusión del festival estas 29 ediciones”.

Al mismo tiempo, se entregarán los Premios Panorama del Cine Español a Javier Calvo, Itziar Miranda, Diego Garisa, José Carlos Ruiz Cantarero y Antón Castro por la película ‘Cariñena. Vino del mar’, que más tarde se proyectará para todo el público. La jornada concluirá con la proyección de ‘Cariñena. Vino del mar’ de Javier Calvo.

Asimismo, el domingo 26 se proyectará el documental ‘Natividad Zaro. En voz alta’ de Vicky Calavia y se realizará un pase familiar de ‘Los futbolísimos 2’ de Miguel Ángel Lamata, con la presencia del propio director y las actrices Carlota Callén y Salomé Jiménez. En la sección Perlas 2025, estará el cortometraje ‘Insalvable’ de Javier Marco, mientras que la proyección nocturna estará protagonizada por ‘El cautivo’ de Alejandro Amenábar.

Comienzo de semana

La semana arrancará el lunes 27 de octubre con la proyección del cortometraje ‘Videoclub 2001’ de Guillermo Polo y ‘Romería’ de Carla Simón. A ambas, le seguirán el martes 28 de octubre el cortometraje ‘Piedra, papel o tijera’ de M. Ángel Olivares, donde contaremos con la presencia del actor Nacho Guerreros, su protagonista y el guionista Nach Solís, y ‘Sirat. Trance en el desierto’ de Oliver Laxe.

A su vez, el miércoles 29 de octubre se llevará a cabo la celebración del Día del Cine Español Extendido, organizado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -contando con la presencia de sus representantes- así como de la alcaldesa de Fuentes de Ebro, María Pilar Palacín. “Este año la iniciativa cuenta con ocho sedes en toda España para llevarla a cabo, y la nuestra repite por segundo año consecutivo”, explicaba Aguilar.

En esta jornada, se proyectará la película ‘Tierra baja’ de Miguel Santesmeses, quien acudirá hasta la localidad para disfrutar de esta jornada. A las 21.45 horas, se proyectará el cortometraje ‘Moro’ de Pablo Barce, quien asistirá a la proyección, y ‘Sorda’ de Eva Libertad.

El día 30 de octubre lo protagonizarán el cortometraje ‘Violetas’ de Borja Escribano, con la presencia de este y el productor Fidel García, y el largometraje ‘Maspalomas’ de Aitor Arregi y José Mari Goenaga.

Noche del cine aragonés y clausura

El viernes 31 llegará la tradicional Noche del Cine Aragonés, con la proyección de los diez cortometrajes de la Sección Oficial. En esta lista se encuentra ‘Cuando llega el frío’ de María Salgado; ‘D.I.T.’ de Iván Castell; ‘El trovador’ de José Manuel Herráiz; ‘Huracán’ de Saúl Gallego; ‘Las lágrimas de Sísifo’ de Luis Larrodera; ‘Puedes tú solito’ de Silvia Pradas; ‘Quemarlo todo’ de Miguel Casanova; ‘Solo Kim’ de Javier Prieto de Paula y Diego Herrero; ‘Y vuelvo a mirar al cielo’ de Santi Capuz, y ‘Te dejo el mar’ de Alfredo Andreu. Todas contarán con la votación de los asistentes para el premio del público al finalizar la proyección.

El festival se cerrará el sábado 1 de noviembre con la gala de clausura, presentada por Jesús Nadador y que incluirá actuaciones musicales de Silvia Solans y Juan Miguel Mazón. En esta cita se hará entrega de los premios de las secciones de Cortometraje y Documental, el Premio Valores Humanos José Couso / Julio A. Parrado al cineasta palestino Kayed Hammad y el homenaje a la trayectoria de la actriz Fiorella Faltoyano.