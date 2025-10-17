Elsa Punset ('Alas para volar') en Zaragoza: "Estamos atascados en el placer y crea mucha insatisfacción"

"El problema que tenemos hoy es que creemos que el conocimiento cambia el comportamiento y no lo cambia para nada". Elsa Punset, escritora y divulgadora, acaba de publicar uno de sus libros "más queridos" según ella misma confiesa, 'Alas para volar' (Destino), en el que recorre los grandes temas que acompañan al ser humano cuando se enfrenta a un cambio: cómo superar las heridas de la infancia, cómo detectar las señales de alerta, cómo proteger nuestra alegría, cómo decir que no, cómo formar parte de algo sin dejar de ser uno mismo.

Para ella, Elsa Punset se basa en la historia personal de cuando encontró a un gorrión y decidió asumir sus cuidados en casa: "Cuando cuidas de una persona es relativamente fácil, sabes lo que necesita cuando te acercas. Yo cuando me encontré con este gorrioncillo viviendo conmigo y su vida dependía de mí, te parece que es tan diferente a ti, que no vas a saber, no vas a saber cómo cuidar. Y creo que lo que ganas cuando cuidas de un ser así es una familia entera, porque te das cuenta de que somos todos muy parecidos, que necesitamos comida, cobijo y cariño. Estamos en un momento en el que es tan importante levantar la cabeza, mirar a nuestro alrededor, no reconocemos el canto de los pájaros, no sabemos poner nombre a una planta y, sin embargo los humanos somos naturaleza, somos una parte más. Hay que abrir la mirada y redescubrir el vínculo que tienes con la naturaleza", explica Punset.

Una cosa que nos diferencia del resto de seres vivos es la infancia (la nuestra es mucho más larga y definitoria de nuestro futuro): "Hay que cuestionar lo que aprendiste en la infancia. Tú llegas con todo este bagaje de tu infancia, donde básicamente aprendes qué merece la pena, qué no, qué valores son importantes, cómo relacionarte con los demás, cómo utilizar la palabra... Y por encima de todo, aprendes tu valía, cómo te quieren, y luego tú sales al mundo adulto diciendo 'esto es lo que yo valgo'", repasa la divulgadora, que da un paso más directo y contundente: "Vivimos la vida heredada de los padres y eso es un desastre. Tienes que vivir tu vida, seguir tu camino, cantar tu canción, aunque los demás no crean en ti. Y eso es difícil. Hay que mirar con cariño y compasión pero ver qué me dijeron y qué me sirve y qué no me sirve. Esas grandes preguntas nos las tenemos que hacer. Tenemos que aprender a preguntarnos qué necesitamos para vivir bien. Lo que yo llamo no vivir con las alas rotas", razona haciendo alusión al título del libro.

Ante todo, insiste la escritora, hay que "ser humano. Estamos en una sociedad de la distracción, donde no hay tiempo para nada, vivimos en grandes desconexiones. La primera es con uno mismo. Estamos todo el rato consumiendo. Los humanos siempre queremos perseguir la alegría y la felicidad, pero en lo que estamos atascados en esta sociedad ahora mismo es en el placer. Y este te obliga a consumir más y más para sentir pequeños picos, pero crea mucha insatisfacción", denuncia Elsa Punset, que tiene claro que hay que cambiar: "No podemos seguir viviendo ciegamente. Estamos en piloto automático, como haciendo el 'scroll' de los TikTok, pero tenemos que parar y decir, ¿qué necesita un humano para estar bien?".

En ese sentido, Elsa Punset, asegura que "necesitamos una epidemia de optimistas, gente que mira el futuro con esperanza y se da cuenta además, que el mundo va mejor en muchos ámbitos desde hace siglos, en la educación, la alfabetización, la vacunación, la medicina, la longevidad de vida... Y a veces me preocupa que ahora estamos en una sociedad un poco pasiva y una sociedad no mejora si no nos ponemos manos a la obra", concluye.